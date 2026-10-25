Airtel DTH का बैलेंस और रिचार्ज स्टेटस कैसे चेक करें? जानें आसान तरीके
अपना पसंदीदा टीवी शो या लाइव स्पोर्ट्स मैच देखते समय अचानक स्क्रीन पर 'बैलेंस एक्सपायर्ड' का मैसेज दिखना किसी को ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अपना पसंदीदा शो देखते समय कोई भी स्क्रीन पर 'बैलेंस एक्सपायर' का मैसेज नहीं देखना चाहता। लाइव स्पोर्ट्स के दौरान टीवी पर ये मैसेज दिखने का मतलब है कि जब तक आप अपना बैलेंस चेक करेंगे और DTH कनेक्शन रिचार्ज कराएंगे, तब तक खेल के अगले कुछ मिनट छूट जाएंगे। Airtel आपको अपना DTH कनेक्शन चेक और रिचार्ज करने के तीन आसान और सीधे तरीके देता है। इनमें से दो तरीके ऑनलाइन किए जा सकते हैं, जबकि तीसरा तरीका आपको ऑफलाइन बैलेंस चेक करने की सुविधा देता है। आसान स्टेप्स का इस्तेमाल करके अपने Airtel DTH का रिचार्ज स्टेटस चेक करने का तरीका यहां दिया गया है।
Airtel DTH रिचार्ज स्टेटस और बैलेंस चेक करने के फायदे
जैसा कि पहले बताया गया है, जब आप अपने पसंदीदा टीवी शो या लाइव स्पोर्ट्स का मजा ले रहे हों, तब 'बैलेंस एक्सपायर' का मैसेज दिखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ दूसरे मौके भी होते हैं जब आपको अपना रिचार्ज स्टेटस चेक करने की जरूरत पड़ सकती है।
कई बार ऐसा होता है कि आपने अभी-अभी टॉप-अप के लिए पेमेंट किया हो, लेकिन टीवी पर फिर भी 'बैलेंस एक्सपायर' का मैसेज ही दिखता रहता है। एक क्विक चेक से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका पेमेंट फेल हुआ है या अभी प्रोसेस हो रहा है। अगर आप हर महीने पेमेंट करते हैं, तो अपने अकाउंट स्टेटस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। रिचार्ज और बैलेंस को तेजी से चेक करने का तरीका जानने से आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे और आपको ठीक-ठीक पता रहेगा कि आपका प्लान या सब्सक्रिप्शन कब खत्म हो रहा है। Airtel DTH रिचार्ज स्टेटस या बैलेंस चेक करने की एक और वजह ये भी हो सकती है कि आपने हाल ही में अपना प्लान या चैनलों की लिस्ट बदली हो। आपके स्टेटस में वे सभी डिटेल्स होंगी जिनकी आपको इन बदलावों को वेरिफाई करने के लिए जरूरत है।
Airtel DTH रिचार्ज स्टेटस कैसे चेक करें?
Airtel DTH रिचार्ज स्टेटस ऑनलाइन चेक करने का तरीका यहां दिया गया है:
Airtel एप का इस्तेमाल करके:
- App Store या Play Store से Airtel एप डाउनलोड करें।
- Airtel Thanks एप को ढूंढें और उसे खोलें।
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करें।
- DTH सेक्शन में जाएं।
- यहां आप अपने Airtel DTH अकाउंट से जुड़े सभी ऑप्शन्स देख सकते हैं और चुन सकते हैं।
- Recharge सेलेक्ट करें और आगे बढ़ें।
Airtel DTH वेबसाइट का इस्तेमाल करके:
- Airtel Digital TV पोर्टल पर जाएं।
- अपनी कस्टमर आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में लॉग इन करें।
- एक बार लॉग इन होने के बाद, आप अपना अकाउंट स्टेटस, रिचार्ज और अन्य डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
मिस्ड कॉल, SMS सर्विसेज और कस्टमर केयर का इस्तेमाल करके:
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 8130081300 डायल करें।
- इसके बाद आपको एक SMS मिलेगा जिसमें आपका मौजूदा बैलेंस और एक्टिव अकाउंट की बाकी डिटेल्स होंगी।
- या फिर, आप BAL टाइप करके अपने रजिस्टर्ड Airtel नंबर से 54325 पर भेज सकते हैं।
- अपने टीवी पर, आप चैनल 998 लगा सकते हैं और रिमोट का Menu बटन दबा सकते हैं, फिर My Account चुनें और उसके बाद Account Info पर जाएं।
- इसके अलावा, आप रजिस्टर्ड Airtel नंबर से Airtel DTH कस्टमर सपोर्ट को 121 पर कॉल कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800-103-6066 पर कॉल कर सकते हैं और IVR में बैलेंस इन्क्वायरी सेक्शन को फॉलो कर सकते हैं।
- इसके बाद आपको अपने मौजूदा बैलेंस और एक्टिव प्लान का मैसेज मिल जाएगा।
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