Airtel vs Vi: दोनों कंपनियों के पास है ये खास एनुअल प्लान, लेकिन किसमें है ज्यादा फायदा?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Bharti Airtel और Vodafone Idea (Vi) भारत के दो बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं। ये दोनों टेलीकॉम ऑपरेटर्स ग्राहकों को 3,999 रुपये का प्लान ऑफर करते हैं। ये एक महंगा प्रीपेड प्लान है जो आपको दोनों ही कंपनियों से एक साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है। 3,999 रुपये का ये प्रीपेड ऑप्शन भारत के सभी टेलीकॉम सर्कल्स में Airtel और Vi दोनों के पास उपलब्ध है। Airtel के 3,999 रुपये वाले प्लान में बोनस डेटा भी मिलता है, जबकि Vi के प्लान में कोई बोनस डेटा नहीं दिया जाता। फिर भी, आइए यहां इस प्लान के सभी बेनिफिट्स पर एक नजर डालते हैं।

Bharti Airtel vs Vodafone Idea: 3,999 रुपये का प्रीपेड प्लान Bharti Airtel का 3,999 रुपये वाला प्रीपेड प्लान Bharti Airtel का 3,999 रुपये वाला प्रीपेड प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, 2.5GB डेली डेटा और 150GB बल्क डेटा के साथ आता है। इस प्लान की सर्विस वैलिडिटी पूरे 365 दिनों की है। इसमें डेली 100 SMS का फायदा भी मिलता है। इसके साथ अनलिमिटेड 5G डेटा भी दिया जा रहा है। इसके अलावा 12 महीनों के लिए Adobe Express Premium का एडिशनल बेनिफिट भी शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 4,000 रुपये है। साथ ही प्लान के साथ फ्री Hellotunes की सुविधा भी मिलती है।

Vodafone Idea का 3,999 रुपये वाला प्रीपेड प्लान Vodafone Idea का 3,999 रुपये वाला प्रीपेड प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, 2GB डेली डेटा और 365 दिनों की सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेशनल इस्तेमाल के लिए 1GB डेटा, 50 मिनट आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स और 5 दिनों के लिए अनलिमिटेड SMS मिलते हैं। इस इंटरनेशनल बेनिफिट को Vi एप के जरिए क्लेम किया जा सकता है।

इसमें कई सारे OTT बेनिफिट्स शामिल हैं, जैसे Amazon Prime और रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनलिमिटेड डेटा। ये प्लान वीकेंड डेटा रोलओवर की सुविधा के साथ JioHotstar Mobile का एक साल का एक्सेस भी बंडल करता है। बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के यूजर्स के लिए हर महीने 2GB तक का बैकअप डेटा भी उपलब्ध रहता है, जिसे Vi एप से क्लेम किया जा सकता है।