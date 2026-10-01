Airtel का खास प्लान: मिलता है Netflix, JioHotstar और ZEE5, 28 दिन की वैलिडिटी भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। देश के दूसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर Bharti Airtel के पास यूजर्स के लिए 598 रुपये का एक प्रीपेड प्लान है। ये एक ऐसा प्लान है जो सिर्फ 28 दिनों की सर्विस वैलिडिटी लेकर आता है। इस प्लान का हर दिन का औसत खर्च 20 रुपये से ज्यादा बैठता है। बहुत से लोगों को हर दिन के 20 रुपये ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन हमारा यकीन मानिए, भारत में किसी मोबाइल प्लान के लिए ये बहुत ही महंगा खर्च है। औसतन, भारतीय अपनी मोबाइल सर्विसेज के लिए हर दिन लगभग 10 रुपये ही खर्च करते हैं। ये प्लान 28 दिनों की सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है, लेकिन साथ ही कई सारे बेनिफिट्स भी बंडल करता है। आइए इन बेनिफिट्स पर एक नजर डालते हैं।

Bharti Airtel का 598 रुपये का प्रीपेड प्लान Bharti Airtel का 598 रुपये वाला प्रीपेड प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, डेली 100 SMS, 2GB डेली डेटा और 5G डेटा के साथ आता है। इसमें 5G डेटा हर 30 दिनों में 300GB तक सीमित है। ये प्लान महंगा क्यों है, इसकी असली वजह वे एड-ऑन बेनिफिट्स हैं जो यूजर्स को इसके साथ मिलते हैं। इन एड-ऑन बेनिफिट्स में 1 महीने का JioHotstar Basic, एक महीने का Netflix Basic, ZEE5 Premium सब्सक्रिप्शन और 28 दिनों के लिए Airtel Xstream Play शामिल हैं। तो 4G डेटा के मामले में, आपको टोटल 56GB डेटा मिलता है। इसके अलावा, अगर आप 5G कवरेज में हैं, तो आपको 300GB 5G डेटा भी मिलता है।