₹279 में Netflix Basic और 30GB डेटा, Airtel का शानदार प्लान; साथ में JioHotstar और 18 से ज्यादा OTTs भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, Bharti Airtel अपने ऑफर्स में 279 रुपये का प्रीपेड प्लान ऑफर करती है। ये प्रीपेड प्लान उन लोगों के लिए है जो डेटा और OTT बेनिफिट्स चाहते हैं। एयरटेल का 279 रुपये वाला प्रीपेड प्लान Netflix Basic बेनिफिट के साथ आता है। इस प्राइस रेंज में मिलने वाले सबसे बड़े OTT बेनिफिट्स में से ये एक है। नेटफ्लिक्स दुनिया का टॉप OTT प्लेटफॉर्म है। भारत में नेटफ्लिक्स बेसिक की कीमत एक महीने के लिए 199 रुपये है। लेकिन इस प्लान में सिर्फ इतना ही नहीं मिलता, इसमें दूसरे ओटीटी बेनिफिट्स भी बंडल हैं। आइए नीचे पूरी डिटेल पर नजर डालते हैं।

भारती एयरटेल के 279 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के बेनिफिट्स भारती एयरटेल का 279 रुपये वाला प्रीपेड प्लान 30GB डेटा के साथ आता है और इसकी वैलिडिटी एक महीने की है। ध्यान दें कि ये एक डेटा वाउचर है। इसलिए, अगर आपके पास सर्विस वैलिडिटी वाला बंडल्ड प्लान नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कंपनी का 279 रुपये का ये प्लान Xstream Play सब्सक्रिप्शन के तहत Netflix Basic, JioHotstar Super, ZEE5 Premium और SonyLIV के साथ 18 और OTT बेनिफिट्स ऑफर करता है।