Airtel का 28 दिन की वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान, कीमत 200 रुपये से कम; जानें बेनिफिट्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर Bharti Airtel के पास यूजर्स के लिए 185 रुपये का एक नया प्रीपेड प्लान हाल ही में आ गया है। ये 185 रुपये वाला प्लान कई लोगों की नजरों में आने वाला है क्योंकि ये सुपर अफोर्डेबल है। संभव है कि Airtel शायद यह नहीं चाहेगा कि बहुत ज्यादा लोग इस प्लान से रिचार्ज करें, क्योंकि इससे कंपनी के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (ARPU) को कोई बड़ा बूस्ट नहीं मिलेगा। ये 185 रुपये वाला प्लान भारत के सभी टेलीकॉम सर्कल्स में उपलब्ध है। इसके अलावा, मार्केट में 203 रुपये और 206 रुपये जैसे दूसरे किफायती ऑप्शन्स भी मौजूद हैं। आइए इस 185 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के सभी बेनिफिट्स पर नजर डालते हैं।

Bharti Airtel के 185 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के बेनिफिट्स Bharti Airtel के 185 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 300 SMS की सुविधा मिलती है। इस प्लान की सर्विस वैलिडिटी 28 दिनों की है। हालांकि, अगर आप इस प्लान से रिचार्ज करते हैं, तो आपको कोई डेटा बेनिफिट नहीं मिलता। इसके साथ मिलने वाला एडिशनल बेनिफिट फ्री Hellotunes का है। अगर आपको ज्यादा वैलिडिटी या बेनिफिट्स चाहिए, तो आप 203 रुपये या 206 रुपये वाले प्लान्स की तरफ जा सकते हैं।

Airtel का 203 रुपये वाला प्रीपेड प्लान Airtel का 203 रुपये वाला प्रीपेड प्लान 300 SMS और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ आता है। इस प्लान की सर्विस वैलिडिटी 30 दिनों की है। ये प्लान भी यूजर्स को फ्री Hellotunes बंडल करके देता है। ये प्लान भी देश के सभी टेलीकॉम सर्कल्स में उपलब्ध है।