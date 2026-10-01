बिना कार्ड निकाले सिर्फ iPhone से होगी पेमेंट! भारत आया Apple Pay, जानें सेटअप का पूरा प्रोसेस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple ने बुधवार को भारत में अपनी कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट्स सर्विस, Apple Pay लॉन्च कर दी है। कंपनी ने देश में Apple Pay के जरिए टैप-टू-पे लाने के लिए मुंबई स्थित वित्तीय संस्थान Axis Bank के साथ पार्टनरशिप की है। सितंबर 2014 में अमेरिका में पहली बार लॉन्च होने के 12 साल बाद ये भारत पहुंचा है। भारत में विस्तार के साथ, Apple Pay अब 90 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध है। Axis Bank को मिलाकर, ये कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस अब दुनिया भर में 11,000 से ज्यादा बैंकों और नेटवर्क पार्टनर्स के साथ काम करती है। अब आप टैप-टू-पे ट्रांजैक्शन्स के लिए अपने iPhone पर Apple Wallet में एक एलिजिबल क्रेडिट कार्ड जोड़ सकते हैं।

अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप भारत में अपने iPhone पर Apple Pay कैसे सेटअप कर सकते हैं, तो इसमें आपकी मदद के लिए यहां स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है। Apple Pay क्या है? जैसा कि पहले बताया गया है, Apple Pay आईफोन मेकर की खुद की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस है, जो यूजर्स को पेमेंट करने के लिए पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) डिवाइस पर अपना Apple डिवाइस टैप करके ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देती है। ये आपको अपने साथ फिजिकल क्रेडिट कार्ड रखने की जरूरत को खत्म करता है। इससे आपके ओरिजिनल कार्ड के खोने या डैमेज होने के चांसेज कम हो जाते हैं। येआपके लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स को मैनेज करना भी आसान बनाता है, क्योंकि आप डिजिटली कई कार्ड्स साथ रख सकते हैं।

हालांकि, भारत में Apple Pay फिलहाल केवल Axis Bank द्वारा जारी किए गए Visa और Mastercard क्रेडिट कार्ड्स को सपोर्ट करता है। फिर भी, भविष्य में कंपनी द्वारा और ज्यादा बैंकों और डेबिट कार्ड प्रोवाइडर्स को जोड़ने की उम्मीद है। Apple Pay नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसलिए, आप अपने iPhone, Apple Watch या iPad का इस्तेमाल करके किसी एलिजिबल PoS पर टैप-टू-पे कर सकते हैं, जिसके पास एक कम्पैटिबल NFC-इनेबल्ड डिवाइस भी हो। Apple की योजना जल्द ही भारत में Mac डिवाइसेज पर Apple Pay सपोर्ट लाने की है।

अगर आपके पास iPhone XR या iOS 18 या उसके बाद के सॉफ्टवेयर वर्जन पर चलने वाला नया मॉडल है, तो आप अपना Axis Bank द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड जोड़ सकते हैं। इसी तरह, Apple Pay watchOS 11 और उसके बाद के वर्जन्स वाली Apple Watch Series 6 और नई स्मार्टवॉच पर काम करेगा।

कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स करने के अलावा, Apple Pay यूजर्स को सीधे अपने एलिजिबल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके इन-एप परचेज करने और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर पेमेंट करने की सुविधा भी देता है। ये Face ID, Touch ID और डिवाइस पासकोड से सिक्योर्ड है।