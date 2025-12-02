Moto G57 Power Review: 15 हजार से कम में खरीदने के लिए काफी अच्छा फोन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Moto G57 Power Review: इस फोन को बीते 24 नवंबर को भारत में लॉन्च किया गया था। ये फोन 3 दिसंबर से सेल में जाएगा। ग्राहक इसे ऑफर्स के साथ 12,999 रुपये में खरीद पाएंगे। इस फोन को सिंगल 8GB + 128GB वेरिएंट में लॉन्च किया गया था। वैसे कीमत 14,999 रुपये है। हमने इस फोन को कुछ दिन इस्तेमाल किया है और अब इसका रिव्यू आपको बताने जा रहे हैं। हमने फोन का पैनटोन रेगाटा (ब्लू) कलर ऑप्शन को रिव्यू किया है।

डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी (Moto G57 Design) ये फोन बड़े डिस्प्ले के साथ आता है, तो जाहिर सी बात है कि ये होल्ड करने में बड़ा सा लगता है। हालांकि, इसका वजन कम है। ये 210 ग्राम का है। ऐसे में जिन्हें छोड़ी स्क्रीन वाले फोन की आदत रही हो, उन्हें ये शुरुआत में होल्ड करने में प्रॉब्लम दे सकता है। यहां पावर और वॉल्यूम बटन राइट साइड में हैं और सिम ट्रे लेफ्ट में। यहां दो फिजिकल सिम लगाए जा सकते हैं। यहां फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन में ही है, जोकि काफी अच्छे से काम करता है। इसके अलावा यहां स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं। जोकि लाउड हैं और Dolby Atmos से ट्यून्ड हैं। सबसे खास बात यहां ये है कि फोन में 3.5mm जैक दिया गया है। इसमें FM रेडियो भी दिया गया है। जोकि आजकल के फोन में कम ही देखने को मिलता है। बैक पैनल में यहां मोटोरोला के ज्यादातर फोन्स में मिलने वाला वीगन लेदर दिया गया है। ये फोन MIL-810H ड्यूरेबिलिटी और IP64 रेटिंग के साथ आता है। यानी इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी और ये धूल और पानी के पानी के छींटों को झेल सकता है।

डिस्प्ले (Moto G57 Display) डिस्प्ले की बात करें तो यहां 120Hz रिफ्रेश रेट, 120Hz टच सैंपलिंग रेट, 1,050 nits तक पीक ब्राइटनेस, 20:9 आस्पेक्ट रेश्यो और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ 6.72-इंच फुल-HD+ (1,080x2,400 पिक्सल) LCD स्क्रीन है। यहां कलर बूस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है। इसलिए वीडियो देखने के दौरान कलर्स काफी पंची आते हैं। कभी-कभी कलर थोड़ा सैचुरेटेड लग सकता है। यहां HDR का सपोर्ट नहीं है। यहां रिफ्रेश रेट 30Hz से 120Hz के बीच ऑप्टिमाइज होता है। जो थोड़ी ज्यादा बैटरी बचाने में मदद कर सकता है। बाकी LCD डिस्प्ले के हिसाब से भी आउटडोर में कलर्स काफी सही आता है। हालांकि, धूप में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। YouTube पर 2K तक प्लेबैक सपोर्ट करता है। डिस्प्ले में वाटर टच सपोर्ट भी है।

परफॉर्मेंस (Moto G57 Performance) ये पहला फोन है जो क्वालकॉम के ऑक्टा कोर 4nm Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट के साथ आता है। साथ में इसमें 8GB LPDDR4x RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसमें रेगुलर ब्राउजिंग और मल्टीटास्किंग जैसे काम आसानी से हो जाते हैं। साथ ही 60 FPS BGMI भी ऑफर करता है। इसके बेंचमार्क स्कोर भी अच्छे हैं और ये हीट या लैग भी नहीं करता। यानी ये बजट फोन के लिए एक अच्छा प्रोसेसर है। बैटरी की बात करें तो ये सेगमेंट लीडिंग 7000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जिससे रेगुलर यूज में इसे 2 दिन तक चलाया जा सकता है। साथ ही यहां 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। चार्जर बॉक्स में साथ ही मिलता है। साथ ही यहां WiFi 6 सपोर्ट और 11 5G बैंड का सपोर्ट भी है।

सॉफ्टवेयर में भी काफी अच्छा है। ये Android 16 के साथ आता है। हालांकि, अब यहां पहले की तरह स्टॉक एंड्रॉयड देखने को नहीं मिलता है। बल्कि ये कंपनी के Hello UI मिलता है, जिससे कुछ प्री-लोडेड ऐप्स भी देखने को मिल जाता है। हालांकि, UI फिर भी काफी क्लिन है। इस UI में काफी पर्सनलाइजेशन ऑप्शन भी मिल जाते हैं। इसमें सर्कल-टू-सर्च और Gemini Live जैसे कई AI फीचर्स भी हैं।

कैमरा (Moto G57 Camera) Moto G57 Power में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सल (f/1.8) का Sony LYT-600 प्राइमरी शूटर है। इसमें 119.5-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 8-मेगापिक्सल (f/2.2) का अल्ट्रावाइड कैमरा और टू-इन-वन लाइट सेंसर भी है। फोन का प्राइमरी कैमरा डे-लाइट और इनडोर लाइट में बढ़िया परफॉर्म करता है। साथ भी पोट्रेट शॉट्स में दो ऑप्शन मिलते हैं और एज डिटेक्शन काफी बढ़िया है। हालांकि, अल्ट्रा-वाइड कैमरा इस मामले में एवरेज है। वहीं, दोनों ही कैमरे लो-लााइट में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। लेकिन, कीमत को ध्यान में रखकर इस बात को इग्नोर किया जा सकता है। वीडियो भी यहां काफी स्टेबल मिलता है और ये 30 fps तक 2K रेजोल्यूशन वाले वीडियो शूट कर सकता है। फ्रंट में, इसमें 8-मेगापिक्सल (f/2.2) का सेल्फी कैमरा है। ये इनडोर और ब्राइट लाइट में अच्छा रिएक्ट करता है और लो-लाइट में भी इसे डिसेंट कहा जा सकता है। हालांकि, ये HDR करेक्शन में थोड़ा स्ट्रगल करता है। अच्छी बात ये है कि सेल्फी वीडियो में भी 30 fps में 2K वीडियो शूट कर सकता है। यानी कीमत के हिसाब से ओवरऑल कैमरा बढ़िया है।