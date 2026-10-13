घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना शुभ क्यों माना जाता है? परंपरा के पीछे छिपे हैं कई धार्मिक महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय संस्कृति में घर के मुख्य द्वार को खास माना गया है। ऐसी मान्यता है कि मुख्य द्वार से ही सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और खुशहाली का प्रवेश होता है। इसी वजह है कि त्योहारों, विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर घर के दरवाजे को सजाने के लिए तोरण या वंदनवार लगाया जाता है।

आपने अक्सर घरों के प्रवेश द्वार पर आम या अशोक के पत्तों, गेंदे के फूलों या अन्य सजावटी सामग्रियों से बने तोरण देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा के पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं?

हिंदू धर्म में तोरण को शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से वातावरण में सकारात्मकता बनी रहती है और नकारात्मकता दूर रखने की कामना की जाती है। इसे देवी-देवताओं के स्वागत और घर में सुख-समृद्धि के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। आइए आपको बताते हैं इसके महत्व और लाभों के बारे में।

तोरण लगाने से बुरी ताकतें दूर रहती हैं घर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मुख्य द्वार पर लगने वाले तोरण अहम भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर रहती हैं। यही नहीं इससे बुरी नजर से भी बचने में मदद मिलती है। यह घर से किसी भी तरह के वास्तु दोष को दूर करने में मदद करता है।

माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है जब आप घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाते हैं तो यह माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एक आसान तरीका माना जाता है। इसके पीछे एक मुख्य उद्देश्य धन की देवी, माता लक्ष्मी का ध्यान आकर्षित करना होता है। आम के पेड़ के पत्तों को माता लक्ष्मी, गोवर्धन और गंधर्व जैसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इसलिए इस तोरण को अत्यंत शुभ माना जाता है।