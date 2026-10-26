धन, करियर और परिवार के बाद भी क्यों नहीं मिलता सुकून? अध्यात्म में छिपा है इसका जवाब

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मनुष्य जीवन भर सुख की तलाश में रहता है। अच्छी शिक्षा, सफल करियर, परिवार, धन, प्रतिष्ठा और सुविधाएं- इन सबको पाने के लिए वह दिन-रात परिश्रम करता है। उसे लगता है कि जिस दिन ये सारी चीजें मिल जाएँगी, उस दिन जीवन में शांति आ जाएगी। लेकिन अक्सर एक समय ऐसा आता है, जब जीवन में बहुत कुछ होने के बावजूद मन के भीतर एक अनजानी बेचैनी बनी रहती है। चेहरे पर मुस्कान होती है, दिनचर्या सामान्य चलती है, फिर भी मन कहीं न कहीं उलझा हुआ महसूस करता है।

ऐसा क्यों होता है? क्या शांति पाने के लिए जीवन की परिस्थितियों का बदलना आवश्यक है, या इसका रास्ता हमारे भीतर से होकर गुजरता है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शांति का संबंध केवल हमारी बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उन उपलब्धियों के प्रति हमारे दृष्टिकोण से भी है। जीवन में सुख-सुविधाएँ होना अच्छी बात है, लेकिन यदि मन लगातार किसी अगली उपलब्धि, किसी अधूरी इच्छा या किसी अनजाने भय में उलझा रहे, तो वर्तमान का सुख भी पूरी तरह अनुभव नहीं हो पाता।

इच्छाओं की दौड़ और मन की बेचैनी मन की एक विशेषता है कि वह एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा की ओर बढ़ जाता है। एक लक्ष्य हासिल होता है, तो दूसरा सामने आ जाता है। एक उपलब्धि पर प्रसन्नता मिलती है, लेकिन कुछ ही समय बाद हम किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता से अपनी तुलना करने लगते हैं।

धीरे-धीरे जीवन जीने के बजाय जीवन को लगातार बेहतर साबित करने की कोशिश शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति के पास जो है, वह हमारे पास भी होना चाहिए। दूसरों की सफलता हमें अपनी कमी लगने लगती है। भविष्य की चिंता में हम वर्तमान को भूल जाते हैं और अतीत की घटनाओं को बार-बार याद करके अपने मन को बोझिल करते रहते हैं।

इच्छाएं होना गलत नहीं है। आगे बढ़ने की आकांक्षा ही मनुष्य को प्रयास करने की प्रेरणा देती है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब हमारी प्रसन्नता पूरी तरह इच्छाओं की पूर्ति पर निर्भर हो जाती है। आध्यात्मिकता हमें इच्छाओं से भागना नहीं, बल्कि उनके प्रति जागरूक होना सिखाती है। हमें स्वयं से पूछना चाहिए—क्या मैं किसी वास्तविक आवश्यकता के लिए प्रयास कर रहा हूँ, या केवल दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में शामिल हूँ? यह छोटा-सा प्रश्न हमारे भीतर चल रही अनेक अनावश्यक उलझनों को पहचानने में सहायता कर सकता है। तुलना हमें अपने ही जीवन से दूर कर देती है आज हम दूसरों के जीवन की झलकियां बहुत आसानी से देख सकते हैं। किसी की सफलता, किसी का सुंदर घर, किसी की यात्रा या किसी का खुशहाल परिवार देखकर हमें लग सकता है कि उसका जीवन हमसे बेहतर है।

लेकिन हम अक्सर दूसरों के जीवन का केवल दिखाई देने वाला हिस्सा देखते हैं। उनके संघर्ष, असुरक्षाएं, जिम्मेदारियां और निजी चुनौतियां हमारी नजरों से दूर रहती हैं। जब हम अपने जीवन की वास्तविकताओं की तुलना दूसरों के जीवन की चुनी हुई झलकियों से करते हैं, तो असंतोष बढ़ने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि हमें अपने जीवन को स्वीकार करने और उसके प्रति कृतज्ञ होने का अभ्यास सिखाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी कमियों को अनदेखा कर दें या विकास की इच्छा छोड़ दें। इसका अर्थ है कि हम सुधार की दिशा में आगे बढ़ते हुए भी अपने वर्तमान जीवन के मूल्य को पहचानें।

कृतज्ञता मन को यह याद दिलाती है कि जीवन में जो नहीं है, उसके साथ-साथ बहुत कुछ ऐसा भी है, जो हमारे पास है और जिसे हम रोजमर्रा की व्यस्तता में देखना भूल जाते हैं। मन को शांत करने के लिए हर परिस्थिति बदलना जरूरी नहीं हम अक्सर चाहते हैं कि परिवार के सभी लोग हमारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करें, कार्यस्थल पर कोई समस्या न आए, हमारी योजनाएं हमेशा सफल हों और भविष्य बिल्कुल वैसा ही बने जैसा हमने सोचा है।

लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में होती हैं, कुछ पर हमारा आंशिक प्रभाव होता है और कुछ ऐसी होती हैं, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। जब हम हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, तो निराशा और तनाव बढ़ सकते हैं। अध्यात्म हमें विवेकपूर्ण अंतर करना सिखाता है- कहां प्रयास करना है और कहां परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ना है। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं है। यदि किसी समस्या का समाधान संभव है, तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन जहां तत्काल समाधान संभव नहीं है, वहाँ बार-बार उसी बात के बारे में सोचते रहने के बजाय स्वयं को स्थिर रखना भी आवश्यक है।

कई बार परिस्थितियों का समाधान खोजने से पहले अपने मन को शांत करना जरूरी होता है, क्योंकि अशांत मन समस्या को अधिक जटिल बना सकता है। भीतर लौटने का अभ्यास मन की शांति के लिए हमेशा किसी बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। कभी-कभी छोटे-छोटे अभ्यास हमें अपनी आंतरिक स्थिति को समझने का अवसर देते हैं। पहला अभ्यास है- कुछ समय स्वयं के साथ बिताना। दिन में कुछ मिनट शांत बैठें। अपने विचारों को तुरंत रोकने या सही-गलत ठहराने का प्रयास न करें। केवल यह देखें कि मन किन बातों में उलझा हुआ है। धीरे-धीरे व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को बेहतर ढंग से पहचानना सीख सकता है।

दिन में कुछ मिनट शांत बैठें। अपने विचारों को तुरंत रोकने या सही-गलत ठहराने का प्रयास न करें। केवल यह देखें कि मन किन बातों में उलझा हुआ है। धीरे-धीरे व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को बेहतर ढंग से पहचानना सीख सकता है। दूसरा अभ्यास है- मश्वास के प्रति सजग होना। कुछ समय सहज और आरामदायक ढंग से अपनी आती-जाती श्वास पर ध्यान दें। जब मन भटक जाए, तो बिना स्वयं को दोष दिए ध्यान को फिर से श्वास पर ले आएं। यह अभ्यास वर्तमान क्षण से जुड़ने में मदद कर सकता है।

कुछ समय सहज और आरामदायक ढंग से अपनी आती-जाती श्वास पर ध्यान दें। जब मन भटक जाए, तो बिना स्वयं को दोष दिए ध्यान को फिर से श्वास पर ले आएं। यह अभ्यास वर्तमान क्षण से जुड़ने में मदद कर सकता है। तीसरा अभ्यास है- अपनी अपेक्षाओं की समीक्षा करना। दिन के अंत में स्वयं से पूछें कि आज किस बात ने मुझे अनावश्यक रूप से परेशान किया? क्या मेरी प्रतिक्रिया परिस्थिति के अनुरूप थी, या मेरी किसी अपेक्षा के टूटने से बेचैनी बढ़ी? इस तरह के प्रश्न आत्मचिंतन का अवसर देते हैं।

दिन के अंत में स्वयं से पूछें कि आज किस बात ने मुझे अनावश्यक रूप से परेशान किया? क्या मेरी प्रतिक्रिया परिस्थिति के अनुरूप थी, या मेरी किसी अपेक्षा के टूटने से बेचैनी बढ़ी? इस तरह के प्रश्न आत्मचिंतन का अवसर देते हैं। चौथा अभ्यास है- कृतज्ञता और सेवा। जीवन में जिन लोगों, अवसरों और अनुभवों के लिए हम आभारी हैं, उन्हें याद करें। किसी की सहायता करना, परिवार के सदस्य की बात ध्यान से सुनना या बिना किसी स्वार्थ के छोटा-सा अच्छा कार्य करना हमें अपने संकुचित स्वार्थों से बाहर देखने में सहायता कर सकता है। इन अभ्यासों का उद्देश्य एक ही दिन में सभी चिंताओं को समाप्त करना नहीं, बल्कि अपने मन के साथ एक सजग और संतुलित संबंध विकसित करना है।

अध्यात्म केवल पूजा-पाठ नहीं, जीवन जीने की दृष्टि है अध्यात्म को कभी-कभी केवल धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा-पाठ या एकांत में ध्यान करने तक सीमित समझ लिया जाता है। जबकि इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष हमारे दैनिक व्यवहार में भी दिखाई देता है।

हम दूसरों से किस तरह बात करते हैं, असहमति होने पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, सफलता मिलने पर कितने विनम्र रहते हैं और कठिन समय में कितना धैर्य रखते हैं- ये सभी बातें हमारी आंतरिक समझ को दर्शाती हैं। यदि हम नियमित पूजा करते हैं, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, दूसरों से लगातार तुलना करते हैं या हर समय अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। सच्चा आत्मचिंतन हमें दूसरों की कमियां गिनाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर विवाद में जीतना आवश्यक नहीं और हर व्यक्ति से अपनी बात मनवाना भी जरूरी नहीं।

कभी-कभी मौन रहना, क्षमा करना और अपनी गलती स्वीकार करना भी आंतरिक शक्ति के संकेत होते हैं। शांति कोई मंजिल नहीं, एक अभ्यास है हममें से कई लोग सोचते हैं कि जब जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, तभी हमें शांति मिलेगी। लेकिन जीवन में जिम्मेदारियां और चुनौतियां आती-जाती रहती हैं। यदि हम शांति को केवल अनुकूल परिस्थितियों से जोड़ देंगे, तो हमारा मन बाहरी घटनाओं के साथ लगातार ऊपर-नीचे होता रहेगा।

भीतर की शांति का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा, उसे क्रोध नहीं आएगा या उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसका अर्थ यह है कि वह अपनी भावनाओं को पहचानना सीखे, कठिन परिस्थितियों में विवेक बनाए रखने का प्रयास करे और प्रत्येक चुनौती को अपनी संपूर्ण पहचान न बनने दे।

हमें अपने कर्तव्यों से भागने की नहीं, बल्कि उन्हें अधिक सजगता से निभाने की आवश्यकता है। परिवार के प्रति प्रेम, काम के प्रति ईमानदारी, समाज के प्रति संवेदनशीलता और स्वयं के प्रति करुणा- ये सभी जीवन को संतुलित बनाने में योगदान देते हैं।

यदि मन की बेचैनी लंबे समय तक बनी रहे और दैनिक जीवन को प्रभावित करे, तो आध्यात्मिक अभ्यास के साथ किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लेना भी उचित है। स्वयं की देखभाल करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अंततः, जीवन में सुख-सुविधाओं का होना महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका आनंद लेने के लिए मन का वर्तमान से जुड़ना भी उतना ही आवश्यक है। हमें हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहिए—क्या मैं केवल जीवन को बेहतर बनाने में लगा हूं, या जो जीवन अभी मेरे पास है, उसे भी पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जी रहा हूं?