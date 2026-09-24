सावधान! श्राद्ध करते समय न करें समय की भूल, आखिर क्यों 'अभिजीत मुहूर्त' में किया गया तर्पण माना जाता है श्रेष्ठ?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पितृ पक्ष के सोलह दिनों में पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद बना रहता है।

श्राद्ध और तर्पण को सिर्फ एक शुभ कर्म नहीं माना माता जाए है, बल्कि पूर्वजों की प्रसन्न करने का एक माध्यम भी बताया जाता है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध के कई नियम बनाए गए हैं जिनमें से एक है सही समय और शुभ मुहूर्त में जल तर्पण करना और श्राद्ध करना।

दिन का एक सबसे शुभ समय पूर्वजों को समर्पित होता है और इसी अवधि में किया गया श्राद्ध पूर्वजों को स्वीकार होता है। आइए आपको बताते हैं किस समय श्राद्ध करना शुभ होता है। श्राद्ध के लिए सबसे शुभ है अभिजीत मुहूर्त या कुतुप काल आमतौर पर कोई भी पूजा-पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करना शुभ होता है, लेकिन पूर्वजों के निमित्ति किया गया श्राद्ध हमेशा अभिजीत मुहूर्त जिसे कुतुप काल भी कहा जाता है, उसी में करना शुभ माना जाता है।

गरुड़ पुराण और धर्म शास्त्रों में इस विशेष समय को पूर्वजों के लिए शुभ माना जाता है। इसी वजह से पितृ पूजा से लेकर तर्पण तक सभी कार्य इसी शुभ मुहूर्त में करने के लिए कहा जाता है। क्या होता है अभिजीत मुहूर्त या कुतुप काल? अभिजीत मुहूर्त दिन के आठवें मुहूर्त को कहा जाता है और इसे कुतुप काल के नाम से भी जाना जाता है। कुतुप काल दोपहर के समय आने वाला एक विशेष मुहूर्त होता है।

इसकी अवधि स्थान और सूर्योदय के समय के आधार पर बदलती रहती है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लगभग 24 मिनट पहले शुरू होता है और यह 12 बजे के 24 मिनट बाद तक रहता है, यानी कि यह प्रातः 11:48 से आरंभ होकर दोपहल 12:20 तक चलता है।

इस दौरान ही श्राद्ध या उससे जुड़े कर्म करने की सलाह दी जाती है। यही वो समय होता है जब पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और वंशजों का अन्न और जल ग्रहण करते हैं। कुतुप काल की कुल अवधि 48 मिनट होती है।

श्राद्ध अभिजीत मुहूर्त में ही क्यों शुभ है? पितृ पक्ष के श्राद्ध को परवण श्राद्ध की श्रेणी में रखा जाता है। परंपरागत रूप से इसके लिए कुतुप मुहूर्त, रौहिण मुहूर्त और इसके बाद का अपराह्न काल महत्वपूर्ण माने जाते हैं।