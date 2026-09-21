22 या 23 सितंबर, वामन द्वादशी कब है? विष्णु जी को करना है प्रसन्न, तो नोट करें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के कई अवतारों का अपना लग महत्व है और उनमें से एक है वामन अवतार। इन्हें विष्णु जी के पांचवें अवतार के रूप में पूजा जाता है और इनके अवतरण दिवस को वामन द्वादशी के रूप में मनाया होता है।

यह पर्व हर साल भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन मनाया जाता है और इस दिन भगवान वामन जी की विधि-विधान के साथ पूजा की जाती है। यही नहीं इस दिन भक्तजन भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत का पालन भी करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है।

अगर आप भी इस व्रत को करते हैं, तो इसकी सही तिथि की जानकारी लेनी जरूरी है और इस बार वामन द्वादशी की डेट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए आपको बताते हैं यह तिथि 22 या 23 सितंबर कब मनाई जाएगी और इस दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?

वामन द्वादशी 2026 कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल वामन जयंती 23 सितंबर 2026, बुधवार को मनाई जाएगी। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तिथि आरंभ- 22 सितंबर, मंगलवार, रात्रि 9:43 बजे से

द्वादशी तिथि समापन- 23 सितंबर, बुधवार, रात्रि 10:50 बजे।

उदया तिथि की मानें तो यह व्रत 23 सितंबर को रखना ही शुभ माना जा रहा है। वामन द्वादशी 2026 पूजा शुभ मुहूर्त वामन द्वादशी में पूजा के लिए कुछ शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं और इन्ही मुहूर्त में किया गया पूजन भगवान विष्णु को स्वीकार्य होगा।