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कौन हैं नीम करोली बाबा? क्यों कहलाते हैं कलयुग में 'हनुमान अंश'; पढ़ें उनकी चमत्कारी कथा

By Anuradha Gupta Edited By: Anuradha Gupta
Published: Fri, 11 Sep 2026 02:47 PM (IST)

नीम करोली बाबा भारत के उन महान संतों में से एक हैं, जिनके जीवन और चमत्कारों से जुड़ी अनेक कहानियां ...और पढ़ें

नीम करोली बाबा की कहानी । (Picture Credit- AI Generated)

नीम करोली बाबा की कहानी । (Picture Credit- AI Generated)

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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नीम करोली बाबा भारत के उन महान संतों में से एक हैं, जिनके जीवन और चमत्‍कारों से जुड़ी अनेक कहानियां आज भी भक्तों के बीच सुनाई जाती हैं। उनके भक्त उन्हें प्रेम से महाराज जी कहते थे। बाबा का पूरा जीवन साधना, सेवा, भक्ति और मानव कल्याण को समर्पित रहा है। यही वजह है कि आज भी लाखों लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। बीते दिनों फिल्‍म 'हनुमान अंश' को देखने के बाद लोगों में नीम करोली बाबा के विषय में जानने की उत्‍सुकता और भी बढ़ गई है। तो चलिए हम आपको नीम करोली बाबा के चमत्‍कारों और उनके जीवन के बारे में विस्‍तार से बताते हैं। इसका जिक्र बाबा के कैंची धाम की ऑफीशियल साइट पर भी मिलता है।

कौन थे नीम करोली बाबा?

नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम लक्ष्मीनारायण था। किशोरावस्था में ही उन्होंने परिवार की संपत्ति और सुख-सुविधाओं को छोड़ दिया था और आध्यात्मिक मार्ग पर निकल पड़े थे।

कहा जाता है कि वे गुजरात के मौरवी के पास बबानियां गांव पहुंचे। यहां उन्होंने एक वैष्णव संत से करीब 6-7 साल तक साधना सीखी। इस दौरान वे लंबे समय तक तालाब में गर्दन तक पानी में डूबे खड़े रहते और साधना करते रहते। इसी कारण उन्हें 'तलैय्या बाबा' के नाम से भी जाना जाने लगा।

हनुमान जी से था विशेष संबंध

बाबा नीम करोली को हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। उन्होंने बबानियां गांव में तालाब के किनारे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करी थी। आगे चलकर वहां मंदिर बनवा दिया गया था।

बाबा के जीवन में हनुमान भक्ति का विशेष स्थान रहा। बाबा में हनुमान जी की भक्ति और सेवा भाव इतना गहरा था कि उनके भक्‍त उन्हें हनुमान जी का अंश मानने लगे थे । इसी वजह से उन्हें कलयुग में 'हनुमान अंश' कहकर भी श्रद्धा से याद किया जाता है।

कैसे पड़ा 'नीम करौली बाबा' नाम?

करीब 1916 के आसपास बाबा ने बबानियां छोड़ दिया और उत्तर भारत के नीब करौरी नामक गांव पहुंचे। यह गांव आगे चलकर उनकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया।

इसी गांव से जुड़ा एक प्रसिद्ध रेल प्रसंग भी बाबा की चमत्कारी कथाओं में शामिल है। इस घटना के बाद नीब करौरी गांव का नाम दूर-दूर तक प्रसिद्ध हुआ और बाबा लक्ष्मणदास को लोग 'नीब करौरी बाबा' कहने लगे। समय के साथ यही नाम 'नीम करौली बाबा' में बदल गया।

neem karoli baba

उत्तराखंड में भी बनाई अपनी पहचान

वर्ष 1934-1935 के बाद बाबा का भ्रमण और भक्तों से जुड़ाव और अधिक बढ़ गया। वे किसी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रुकते थे। उत्तराखंड में भी उन्होंने कई स्थानों को अपनी साधना और सेवा का केंद्र बनाया।

कैंची धाम, वृंदावन, हनुमानगढ़ और भूमियाधार जैसे स्थानों से उनका विशेष संबंध रहा। इनमें कैंची धाम आज बाबा के सबसे प्रसिद्ध आश्रमों में से एक माना जाता है। यहां हर साल बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

'राम नाम' में थी बाबा की गहरी आस्था

नीम करोली बाबा का जीवन बेहद सरल था। वे दिखावे से दूर रहते थे और लोगों को भगवान का नाम लेने, सेवा करने और जरूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा देते थे।

वे अक्सर 'राम नाम' लिखते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे मानते थे कि राम नाम लेने से जीवन के बहुत से कठिन काम सहजता से किए जा सकते हैं। उनके लिए भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं थी, बल्कि लोगों की और ईश्वर की सेवा करना उन्‍हें अधिक भाता था।

बाबा के चमत्कारों की आज भी होती है चर्चा

नीम करोली बाबा से जुड़े कई चमत्कारी प्रसंग हैं, जो भक्तों के बीच प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि वे लोगों की समस्याओं को बिना बताए समझ लेते थे और कई बार ऐसी बातें कह देते थे, जिन्हें सुनकर भक्त हैरान रह जाते थे।

एक घटना के मुताबिक, बाबा एक बार बिना टिकट के ही ट्रेन पर चढ़ गए। वे फस्‍ट्र क्‍लास डिब्‍बे में जाकर बैठ गए, जब टीटी ने उनका टिकेट चेक करने को बोला तो उनके पास टिकट था ही नहीं। ऐसे में ट्रेन को रोककर उन्‍हें पटरियों पर ही उतार दिया गया। वहां से अगला स्‍टेशन नीब करोरी ही थी। जब बाबा को उतारकर ट्रेन को दोबारा चालाने की कोशिश की गई तब ट्रेन चली ही नहीं। जब बाबा को दोबारा ट्रेन में बैठाया गया, तब ट्रेन आगे बढ़ी। ऐसी और कई कथाएं हैं, जो बाबा के चमत्‍कार से जुड़ी हुई हैं।

neem karoli baba

11 सितंबर 1973 को ली समाधी

नीम करोली बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन के राम कृष्ण मिशन अस्पताल में शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी कैंची धाम और अन्य आश्रमों में उनकी पूजा जारी रही। आज भी भक्त बाबा को अपने गुरु, मार्गदर्शक और हनुमान भक्त के रूप में याद करते हैं।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है