हलाहल विष से लेकर अमृत कलश तक, समुद्र मंथन के 14 दिव्य रत्न जो बताते हैं धनतेरस का असली अर्थ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल धनतेरस का पर्व दिवाली के ठीक दो दिन पहले यानी कि त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इसी दिन को भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भागवत पुराण और अन्य हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, देवताओं और असुरों ने अमरता प्रदान करने वाले अमृत को प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया और इसे समुद्र मंथन का नाम दिया गया।

'समुद्र मंथन' में एक-एक करके 14 रत्न निकले और इन सभी का अपना अलग महत्व है। यही नहीं धनतेरस पर्व का आरंभ भी समुद्र मंथन से ही हुआ। आज भी धनतेरस नई वस्तुएं खरीदने का शुभ अवसर तो माना ही जाता है और इसे समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि और अमृत कलश से भी जोड़ा जाता है। आइए आपको बताते हैं सभी रत्नों और उनके महत्व के बारे में।

हलाहल विष समुद्र मंथन से निकली सबसे पहली वस्तु हलाहल विष थी। यह विष इतना शक्तिशाली था कि इससे तीनों लोक एक बार में ही नष्ट हो सकते थे। इससे देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो गए और भगवान शिव ने अंत में इसे अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव का इस विष को धारण करना त्याग और बलिदान की शिक्षा देता है।

कामधेनु गाय समुद्र मंथन से निकलने वाला दूसरा रत्न कामधेनु गाय थी। यह एक दिव्य गाय थी, जो आज भी किसी भी व्यक्ति या देवता की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती है। कामधेनु न केवल धन-धान्य प्रदान करती है बल्कि समृद्धि का आशीर्वद भी देती है।

उच्चैःश्रवा घोड़ा समुद्र मंथन से निकलने वाला तीसरा रत्न उच्चैःश्रवा घोडा था। यह सात मुख वाला दिव्य घोड़ा था और इसकी गति अपार थी। इसका वर्ण श्वेत था और इसे देवताओं और असुरों दोनों ने पाने की इच्छा की, लेकिन अंत में यह घोड़ा दैत्यों के राजा बलि को दिया गया।

ऐरावत हाथी समुद्र मानता में चौथे क्रम नंबर पर ऐरावत हाथी निकला जिसका वर्ण सफेद था। इसकी दिव्यता देखकर सभी देव और असुर आश्चर्यचकित हो गए। अंत में यह हाथी देवराज इंद्र को प्रदान किया गया। कौस्तुभ मणि कौस्तुभ मणि को सभी मणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। यह समुद्र मंथन से निकलने वाला चमकदार और अद्वितीय रत्न माना गया जिसका प्रकाश पूरे ब्रह्माण्ड में मिनटों में बिखर गया। यह मणि भगवान विष्णु के मस्तक में शोभायमान हुआ।

कल्पवृक्ष समुद्र मंथन से निकलने वाला छठा रत्न कल्प वृक्ष था जो इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था और यह स्वर्गलोक में स्थापित हुआ। कल्पवृक्ष से यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति की इच्छाएं असीमित हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है।

अप्सरा रंभा समुद्र मंथन से सातवें नंबर पर प्रकट हुई सुंदर अप्सरा रंभा, जो अपने अद्वितीय सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। वह भी देवराज इंद्र के दरबार में शोभायमान हुई। महालक्ष्मी समुद्र मंथन से आठवें और सबसे दिव्य रत्नों में महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और वो भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में विराजमान हुईं। माता लक्ष्मी को वैभव, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है और उनकी पूजा से धन लाभ के योग बनते हैं।

वारुणी मदिरा समुद्र मंथन से नवें स्थान पर वारुणी मदिरा निकली जिसे देवताओं ने अस्वीकार कर दिया और उसे असुरों के पास स्थान मिला। इसके वितरण से यह शिक्षा मिली कि कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति के पास उसकी प्रवृत्ति के अनुसार ही पहुंचती है।

चंद्रमा समुद्र मंथन से प्रकट होने वाला दसवां रत्न चंद्रमा था जिसकी शीतलता आज भी कायम है और उसने भगवान शिव के मस्तक पर अपना स्थान प्राप्त किया। शारंग धनुष समुद्र मंथन से निकला ग्यारहवां रत्न था शारंग धनुष, जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। इस धनुष को धारण करने वाला व्यक्ति अजेय माना जाता है और यह भगवान विष्णु के गुणों के अनुरूप था। पांचजन्य शंख समुद्र मंथन से बारहवें रत्न के रूप में पांचजन्य शंख प्रकट हुआ। यह शंख भगवान कृष्ण नेअपने हाथों में धारण किया। महाभारत युद्ध का आगाज इसी शंख के नाद के साथ हुआ। इसे विजय का प्रतीक माना गया।

भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन से तेरहवें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए और उनके हाथ में अमृत कलश था। जिस दिन उनका प्राकट्य हुआ उस दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी जिसे धनतेरस के नाम से जाना जाने लगा। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है।