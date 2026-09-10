ऋषि पंचमी 2026: आज के दिन महिलाएं क्यों रखती हैं व्रत, 108 बार दातून करने का क्या है महत्व ?
ऋषि पंचमी का त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, इस वर्ष यह 15 ...और पढ़ें
HighLights
ऋषि पंचमी व्रत 15 सितंबर को मनाया जाएगा।
महिलाएं पीरियड्स की गलतियों के प्रायश्चित हेतु व्रत रखती हैं।
व्रत में 108 दातुन और स्नान का विशेष विधान है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में साल भर कई व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है ऋषि पंचमी। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाएं रखती हैं। इसे एक खास परंपरा के साथ पूरा किया जाता है।हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाता है।
इस साल यह व्रत 15 सितंबर को मनाया जाएगा।इस दिन महिलाएं सप्तऋषियों की पूजा करती हैं और अपने जाने-अनजाने में हुए पापों की क्षमा मांगती हैं। इस व्रत में 108 बार दातून करने की परंपरा है, जिसे पवित्रता और शुद्धि से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं।
ऋषि पंचमी व्रत विधि
- इस दिन सुबह उठकर सबसे सबसे पहले अधजड़ा (चिरचिटा ) के तने का दातुन किया जाता है। व्रत की विधि को पूरा करने के लिए 108 दातुन होने चाहिए और इनसे एक-एक करके दांतों को साफ करना होता है।
- दातुन करने के बाद सभी प्रयोग किए गए 108 दातुनों को अपने सिर पर रखें और फिर 108 बार किसी पात्र से अपने सिर पर पानी डालकर स्नान करें। इसके बाद आप साधारण साफ पानी से भी स्नान कर सकती हैं।
- बाद में सप्तऋषियों की विधि-विधान से पूजा करें। इसके लिए सप्तऋषि और अरुंधति की स्थापना करें। इनकी पूजा करने के बाद व्रत का संकल्प करें। शाम को व्रत कथा सुनने के बाद व्रत का उद्यापन करें।
महिलाएं ही क्यों रखती हैं यह व्रत?
इस व्रत का रखने का उद्देश्य बहुत ही अलग और खास है। पीरियड्स के समय महिलाओं से जो भी जाने-अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, उनका प्रायश्चित करने के लिए महिलाएं यह व्रत रखती हैं। दरअसल, पीरियड्स के समय बहुत छुआछूत मानी जाती है। कई बार भूलवश महिलाओं से कुछ ऐसा हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए, तो उस गलती को सुधारने के लिए यह व्रत रखा जाता है और अपनी गलतियों की माफी मांगी जाती है।
अतः वर्तमान समय में वक्त के साथ-साथ पूजा-पाठ के तौर-तरीके और नियम-कायदे थोड़े बहुत बदल गए हैं। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि ऋषि पंचमी के व्रत का महत्व कम हो गया है।
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