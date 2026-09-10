ऋषि पंचमी 2026: आज के दिन महिलाएं क्यों रखती हैं व्रत, 108 बार दातून करने का क्या है महत्व ?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में साल भर कई व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है ऋषि पंचमी। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाएं रखती हैं। इसे एक खास परंपरा के साथ पूरा किया जाता है।हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाता है।

इस साल यह व्रत 15 सितंबर को मनाया जाएगा।इस दिन महिलाएं सप्तऋषियों की पूजा करती हैं और अपने जाने-अनजाने में हुए पापों की क्षमा मांगती हैं। इस व्रत में 108 बार दातून करने की परंपरा है, जिसे पवित्रता और शुद्धि से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं।