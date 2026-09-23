आज से शुरू हो रहा 'राज पंचक', इन 5 दिनों में कौन-से काम करने की है सख्त मनाही

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में कोई भी नया या शुभ काम शुरू करने से पहले शुभ मुहूर्त देखने की परंपरा है। इसी तरह, कुछ ऐसी अवधि भी है जिनमें मांगलिक कार्यों को करने की सख्त मनाही होती है। इन्हीं में से एक 'पंचक' है।

आज यानी 23 सितंबर से पंचक काल की शुरुआत हो रही है। पंचांग के अनुसार, धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के पांच नक्षत्रों के इस समूह को पंचक कहा जाता है और यह 5 दिनों के लिए लगता है।

राज पंचक का समय और महत्व

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पंचक का नाम इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस दिन शुरू हो रहा है। इस बार पंचक बुधवार से शुरू हो रहा है, इसलिए इसे 'राज पंचक' कहा जाता है। यह 23 सितंबर की रात 9 बजकर 57 मिनट से आरंभ होकर 28 सितंबर की सुबह 10 बजकर 17 मिनट पर समाप्त होगा।