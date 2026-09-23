23 सितंबर राशिफल: आज वामन द्वादशी की रात से लगेगा पंचक, कुंभ राशि पर पड़ेगा सीधा असर; मेष से मीन तक का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। चंद्रमा आज मकर राशि में है और श्रवण नक्षत्र से आगे बढ़ते हुए दिनभर में धनिष्ठा नक्षत्र में दाखिल होगा। रात को जैसे ही यह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, पंचक शुरू हो जाएंगे। इसीलिए सुबह से ही कामकाज का बोझ महसूस हो तो चौंकिए मत। सुकर्मा योग पूरे दिन साथ रहेगा, मतलब मेहनत बेकार नहीं जाने वाली।

गुरु-मंगल की युति घर के या रचनात्मक कामों को गति देगी। राहु-केतु की चाल कुछ राशियों के लिए नई पहचान और बदलाव का दरवाजा खोल रही है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी शनि हैं, तो आज अनुशासन और समय-पालन में रहने वालों को इनाम जरूर मिलेगा।

मिथुन के लिए बुध-चंद्र का नव पंचम योग बच्चों और पढ़ाई से जुड़ी राहत लेकर आ रहा है। सिंह-वृश्चिक के अटके काम आज गति पकड़ सकते हैं, वहीं धनु के लिए मौके खुद दरवाजे तक आ सकते हैं। कर्क, तुला और कुंभ - इन तीनों को पंचक और दिमागी उलझन के चलते थोड़ा फूंक-फूंक कर चलना होगा। कन्या, मकर और मीन के लिए सोच-समझकर उठाया कदम आगे जाकर फायदा देगा।

मकर राशि में चंद्रमा होने से आज इसी राशि के लोग सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आएंगे, अधूरे काम फिर हाथ में आ सकते हैं। मेष-वृषभ को साझेदारी और सहयोग से सीधा फायदा दिख रहा है।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

पॉजिटिव: मेहनत पर आज अधिकारियों की नजर पड़ेगी, कोई अटका हुआ प्रोजेक्ट भी आगे खिसक सकता है। साझेदारी में लिया गया फैसला काम आएगा।

नेगेटिव: समय प्रबंधन में जरा सी ढिलाई भारी पड़ सकती है। मीटिंग में पांच मिनट देर भी असर छोड़ जाएगी। जिम्मेदारी को हल्के में मत लीजिए।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्यार आज आपके आस-पास ही नजर आएगा, दांपत्य जीवन में छोटे सदस्यों से मदद मिलेगी। जिनकी शादी अभी तय नहीं हुई, बात आगे बढ़ सकती है।

आर्थिक स्थिति: सरकारी क्षेत्र से मुनाफे की स्थिति बन सकती है, बिजनेस में नए लोग जुड़ेंगे। धन आएगा तो सामाजिक कामों में खर्च भी हो सकता है।

स्वास्थ्य: खुद को लेकर आज ठीक ही महसूस करेंगे, बस अपनों की सेहत की कोई खबर थोड़ा मन डावांडोल कर सकती है।

करियर और कारोबार: किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आज काम आ जाएगी, दोपहर बाद मेहनत का असली फल मिलेगा। ट्रैवलिंग के दौरान बिजनेस के नए मौके भी बन सकते हैं।

उपाय: गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, व्यर्थ की चिंताएं छंट जाएंगी।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

पॉजिटिव: राहु-केतु के असर से पहचान बढ़ाने का मौका बन सकता है। किसी नए प्रोजेक्ट में आपका नाम सबसे पहले आ सकता है। बड़ों का सहयोग भी साथ रहेगा।

नेगेटिव: एक साथ कई जानकारियां आने से उलझन हो सकती है, फैसला लेने में थोड़ा समय दें खुद को।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर या परिवार के साथ किसी पुरानी बात को लेकर आज सुलह हो सकती है, धैर्य से बात करें। भाई-बहन के साथ मिलकर कोई काम पूरा करने में मजा आएगा।

आर्थिक स्थिति: ऑफिस में किसी सहकर्मी से आगे निकलने का मौका बनेगा, प्रमोशन या टारगेट को लेकर बढ़त मिल सकती है।

स्वास्थ्य: सुबह मन उलझा-सा रह सकता है, किसी पुरानी चिंता के बारे में सोचते रह सकते हैं। दोपहर बाद यात्रा या घूमने का प्लान मन को हल्का करेगा।

करियर और कारोबार: किसी नए क्लाइंट या बिजनेस कॉन्टैक्ट से आज मुलाकात फायदेमंद साबित हो सकती है। बारीकी से काम करने पर तारीफ मिलेगी।

उपाय: आज हनुमान जी को चोला चढ़ाना और तुलसी के पास घी का दीपक जलाना शुभ रहेगा।

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

पॉजिटिव: बुध-चंद्र के नव पंचम योग से संतान सुख और पढ़ाई में सफलता मिल सकती है, दोस्तों का साथ भी बना रहेगा।

नेगेटिव: पीठ पीछे कुछ बातें हो सकती हैं आपके काम को लेकर, बिजनेस में देरी की स्थिति भी बन सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी से आज खुलकर बात कर लें, हो सकता है वे किसी बात पर शक पाल बैठें। बच्चों के साथ बाहर जाने का मौका भी बन रहा है।

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार से फायदा दिख रहा है, पर उधार देने की सोच रहे हैं तो लंबा इंतजार भी झेलना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य: कंधों या कमर में खिंचाव महसूस हो सकता है। देर तक बैठकर काम करने वालों के पैरों के तलवों में जलन भी हो सकती है।

करियर और कारोबार: काम पूरा करने में आज अतिरिक्त मेहनत लगेगी, पर साथ काम कर रहे लोगों का सहयोग भी मिल जाएगा।

उपाय: गणेश जी को लाल डोरा अर्पित करें और अथर्वशीर्ष स्त्रोत का पाठ करें।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पॉजिटिव: सातवें भाव की स्थिति आज किसी से सहयोग दिलाएगी, सामाजिक मुलाकातों के मौके भी बनते दिख रहे हैं।

नेगेटिव: पंचक का असर आज हलचल बढ़ा सकता है, दूसरों की बातों का प्रभाव भी आप पर ज्यादा रहेगा, जरा सतर्क रहें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें लग सकता है आप समय नहीं निकाल रहे। साथ बिताया थोड़ा वक्त ही नजदीकी बढ़ा देगा।

आर्थिक स्थिति: बजट बनाकर चलना आज फायदेमंद रहेगा, बाजार की हलचल में जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं।

स्वास्थ्य: शुगर और मीठे की क्रेविंग पर नजर रखें, अनियमित खानपान एनर्जी बैलेंस बिगाड़ सकता है।

करियर और कारोबार: देर से पहुंचे तो काम का बोझ बढ़ सकता है, जरूरी दस्तावेज खुद संभालें और हर बात सबसे शेयर न करें।

उपाय: गणपति जी को पीले फूल और मोदक अर्पित करें, पूजा के बाद फल-मिठाई का दान भी करें।

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 2

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

पॉजिटिव: सुकर्मा योग के चलते मेहनत में हिम्मत बनी रहेगी, दोपहर बाद विरोधियों का जोर भी घटता दिखेगा।

नेगेटिव: पुरानी गलतियां दोहराने से बचें, सेहत या दूसरे कामों पर खर्च थोड़ा बढ़ सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी की बात सुनें, बहस से दूर रहें। दोस्तों के जरिए किसी खास से मुलाकात हो सकती है, बच्चों की हरकतों पर नजर बनाए रखें।

आर्थिक स्थिति: फाइनेंस सामान्य रहेगा, बस खरीदारी या फालतू खर्च से बचना आज मुश्किल हो सकता है।

स्वास्थ्य: सूजन या भारीपन लगे तो नमक और प्रोसेस्ड खाना कम कर दें, बीच-बीच में टहलना न भूलें।

करियर और कारोबार: जरूरी काम वक्त पर पूरा होगा तो अधिकारियों का भरोसा भी बढ़ेगा। यह नई सोच के साथ आगे बढ़ने का दिन है ।

उपाय: गणेश जी को लाल फूल और सिंदूर अर्पित करें, उनके वाहन मूषक को आटा-चना खिलाएं।

शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 1

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव: व्यावहारिक सोच के चलते आज व्यर्थ की बातों से ध्यान हटा रहेगा, गुरु-मंगल का असर घरेलू या रचनात्मक काम में सफलता दिलाएगा।

नेगेटिव: उलझे काम को प्राथमिकता से न निपटाया तो समय बर्बाद हो सकता है, पैसों का फैसला जल्दबाजी में हरगिज न लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी आपकी बात समझने की कोशिश करेगा, मां या बच्चों का सहयोग भी बना रहेगा। सिंगल लोगों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है।

आर्थिक स्थिति: बिजनेस से जुड़े लोगों को कमाई का नया रास्ता दिख सकता है, पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें।

स्वास्थ्य: पेट या पेट के निचले हिस्से में तकलीफ हो सकती है, भूखे रहने या ज्यादा तला-भुना खाने से बचें।

करियर और कारोबार: व्यवस्थित कार्यशैली आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, उच्च अधिकारी आपके तरीके पर भरोसा जता सकते हैं।

उपाय: गणेश जी की पूजा करें और किसी मंदिर में हरी सब्जियों का दान करें।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव: सुकर्मा योग किसी जरूरी योजना पर ठोस काम शुरू करने का मौका देगा, पुराना सौदा या ग्राहक भी फायदा दे सकता है।

नेगेटिव: एक साथ कई काम सामने आ सकते हैं, हर चीज को तुरंत निपटाने की जल्दबाजी न करें, पहले जरूरी काम चुनें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: कोई बात खटक रही हो तो इशारों के बजाय साफ बात कीजिए, दूर रहने वालों को अपनों से मिलने का मौका मिलेगा।

आर्थिक स्थिति: प्रमोशन या बड़ी डील जैसा मौका करियर में दिख सकता है, इसका असर आमदनी पर भी पड़ेगा।

स्वास्थ्य: एलर्जी और स्किन रिएक्शन को लेकर सतर्क रहें, कोई नया कॉस्मेटिक परेशानी बढ़ा सकता है।

करियर और कारोबार: काम की लिस्ट लंबी हो सकती है, अपने हाथ का काम पहले खत्म करें और दूसरों का बोझ खुद पर मत लीजिए।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा, लाल फूल और मोदक अर्पित करें, घी का दीपक जलाकर गणेश मंत्र का जाप करें।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 6

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव: जो काम महीनों से टल रहा था, आज उसे दोबारा का सही मौका है मेहनत नतीजे तक पहुंच सकती है।

नेगेटिव: छोटी गड़बड़ियों पर नजर बनाए रखें, कोई पुराना मामला अचानक सामने आ सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: मन की बात दबाने के बजाय कह दीजिए, बेहतर रहेगा। परिवार में पुरानी बात फिर उठ सकती है, पर बातचीत से ही सुलझेगी।

आर्थिक स्थिति: पुराने सौदे से फायदा मिल सकता है, किसी के कहने पर जल्दबाजी में पैसा बिल्कुल न लगाएं।

स्वास्थ्य: आज की हलचल में थकान महसूस हो सकती है, पानी की कमी बिल्कुल न होने दें।

करियर और कारोबार: ऑफिस में किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर आपकी पकड़ मजबूत होगी, बॉस के सामने बात रखने से पहले तैयारी जरूर कर लें।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा, मोदक और लाल फूल अर्पित करें, इससे एकाग्रता बढ़ेगी।

शुभ रंग: : लाल | शुभ अंक: 9

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: मन में लंबे समय से चल रहा विचार आज जमीन पर उतर सकता है, संपत्ति के मामले भी बेहतर होते दिख रहे हैं।

नेगेटिव: हर मौके को तुरंत पकड़ने की जल्दबाजी न करें, बिना पूरी जानकारी के कदम उठाने से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: पार्टनर के साथ आज दिन हल्का-फुल्का रहेगा, हाल की खटास बातचीत से खत्म हो सकती है।

आर्थिक स्थिति: बिजनेस में पुराने मामलों से फायदा मिल सकता है, उत्साह में आकर गैर-जरूरी खर्च मत कीजिए।

स्वास्थ्य: धूल या मौसम बदलने पर त्वचा पर असर पड़ सकता है, आसपास सफाई का ध्यान रखें।

करियर और कारोबार: किसी जिम्मेदारी पर आपकी राय को तवज्जो मिल सकती है, नौकरी में नया प्रोजेक्ट भी हाथ आ सकता है।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और श्रद्धापूर्वक गणेश मंत्र का जाप करें, केले या भोजन का दान भी शुभ रहेगा।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

पॉजिटिव: चंद्रमा आज आपकी ही राशि में बैठें हैं, जिससे विश्वास मजबूत होगा और अधूरे काम दोबारा पटरी पर लौट सकते हैं।

नेगेटिव: जिस काम पर टालमटोल चल रही थी, आज उस पर फैसला लेना ही पड़ सकता है, जल्दबाजी से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी नाराज हो तो बात टालने के बजाय सीधे बात कर लें, घर के किसी बड़े की सलाह नजरिया बदल सकती है।

आर्थिक स्थिति: पुरानी डील या ग्राहक से दोबारा फायदा मिल सकता है, अचानक आया खर्च बजट को हिला सकता है।

स्वास्थ्य: व्यस्तता के चलते आराम कम मिलेगा, खुद के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें।

करियर और कारोबार: वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर भरोसा जताएंगे, जिम्मेदारी बढ़ सकती है इसलिए छोटी चूक से बचें।

उपाय: शिव परिवार की पूजा करें और भगवान को लड्डू का भोग अर्पित करें।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: ग्रह योग आज बिखरी चीजों को समेटने और आगे की योजना साफ करने में मदद करेगा, भाई-बंधुओं का सहयोग भी मिलेगा।

नेगेटिव: पुराने फैसलों पर बार-बार सोचने की आदत आज उलझन बढ़ा सकती है, काम की रफ्तार भी धीमी रह सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: मामूली बात पर बहस छिड़ सकती है, बात को खींचने के बजाय थोड़ा रुककर सोचें।

आर्थिक स्थिति: बजट पर नजर रखना जरूरी है, छोटी-छोटी ऑनलाइन खरीदारी बाद में भारी पड़ सकती है।

स्वास्थ्य: काम की थकान और दिमाग में चलते विचार आज परेशान कर सकते हैं, थोड़ा समय खुद के लिए निकालें।

करियर और कारोबार: टेक्निकल चीजों में छोटी अड़चन समय बढ़ा सकती है, तेजी दिखाने के बजाय हर चीज चेक करते चलें।

उपाय: गणेश जी का पूजन करें और लाल फूल के साथ सफेद तिल अर्पित करें।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 4

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

पॉजिटिव: श्रवण के बाद धनिष्ठा नक्षत्र का आगमन आपके हितों को फायदा देगा, मेहनत से लाभ मिलने की संभावना बन रही है।

नेगेटिव: जो भी काम हाथ में लें उसे बीच रास्ते में मत छोड़िए, वरना मेहनत बेअसर जा सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ पुरानी खटास आज कम हो सकती है, पहल करने का यही सही मौका है।

आर्थिक स्थिति: नए ग्राहक या आइडिया से कमाई का रास्ता निकल सकता है, कमाई बढ़े तो खर्च बढ़ाने से बचें।

स्वास्थ्य: घुटनों से जुड़ी तकलीफ हो सकती है, ध्यान दें और आराम को नजरअंदाज न करें।

करियर और कारोबार: काम के स्थान पर कोई नई दोस्ती आपकी भूमिका पहले से अहम बना सकती है, लोगों की नजर आज आपके काम पर टिकी रहेगी।

उपाय: भगवान गणेश को दूध का भोग लगाएं और उनके समक्ष तिल के तेल का दीपक जलाएं।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 7

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com