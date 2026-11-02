17 नवंबर से शुरू हो रहे पंचक, 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम वरना झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पंचक की अवधि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचक की अवधि 5 दिनों की होती है। धार्मिक मान्यताओं में पंचक को आमतौर पर अशुभ समय माना गया है। इस दौरान कुछ विशेष कार्यों को करने की सख्त मनाही होती है।

ऐसा माना जाता है कि इस दौरान वर्जित कार्यों को करने से जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पंचक से जुड़े नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है और अंतिम पांच नक्षत्रों (धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती) से गुजरता है, तो उस 5 दिन की अवधि को पंचक कहा जाता है।