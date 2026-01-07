Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर इन खास चीजों से करें भगवान शिव का अभिषेक, पैसों की तंगी होगी छूमंतर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, 14 जनवरी को मकर संक्रांति (Makar Sankranti 2026 Shubh Muhurat) है। यह दिन आत्मा के कारक सूर्य देव को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर स्नान-ध्यान के बाद भगवान शिव और सूर्य देव की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है।

धार्मिक मत है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान कर गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही कुंडली में सभी ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो जाती है। इसके अलावा, महादेव की कृपा से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं।