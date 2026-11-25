धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में अच्छी नौकरी पाना और करियर में तरक्की करना हर व्यक्ति की चाह होती है। कई बार आपकी योग्यता और मेहनत के बाद भी मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती है। यही नहीं मेहनत के बाद भी आपको मौजूदा नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पाता है।

यही नहीं आपको लंबे समय तक प्रमोशन का इंतजार भी करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी स्थितियों के पीछे ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति और कुंडली में करियर से जुड़े भावों को भी एक कारण माना जाता है। लाल किताब में नौकरी, व्यापार और आर्थिक उन्नति से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं। आइए आपको बताते हैं इन उपायों को कैसे करके आप अच्छी नौकरी पा सकते हैं और नौकरी में प्रमोशन के योग बन सकते हैं।

शनिवार को करें शनि देव से जुड़ा उपाय ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्म और न्याय का कारक माना गया है। मान्यता है कि कुंडली में शनि की प्रतिकूल स्थिति होने पर व्यक्ति को नौकरी और करियर में देरी या बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप शनिवार के दिन लाल किताब का एक उपाय आजमा सकते हैं।

इसके लिए शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के दर्शन करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सरसों के तेल का दान करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल या काले वस्त्रों का दान करें। इससे आपके लिए जल्द ही नौकरी के योग बनेंगे।