धनतेरस 2026 की शुभकामनाएं: आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो, धन-धान्य और खुशियों की बरसात हो

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धनतेरस का त्योहार सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली का प्रतीक है। इस दिन भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। मान्यता है कि धनतेरस पर पूजा करने से घर में सुख-शांति और धन-वैभव का आगमन होता है। इस खास मौके पर हर कोई अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं भेजकर उनकी खुशहाली की कामना करता है।

अगर आप भी धनतेरस 2026 पर अपनों को कुछ खास संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए सुंदर और दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं दी गई हैं। इन प्यारी कविताओं और संदेशों के जरिए मां लक्ष्मी से अपनों के जीवन में धन, अच्छी सेहत, सफलता और ढेर सारी खुशियां बनाए रखने की प्रार्थना करें।

1. सिक्कों की खनक सुनाए बात,

लक्ष्मी जी दें खुशियों की दात।

उन्नति चूमे कदम आपके,

मिट जाएं सब गम आपके।

शुभ धनतेरस!

2. रिश्तों में बना रहे दुलार,

सदा फले-फूले व्यापार।

मां लक्ष्मी का हाथ सिर पर रहे,

सदा सुखों की नदिया बहे।

धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं!

3. सोने-चांदी सी चमके तकदीर,

बदल जाए हर बुरी लकीर।

दिए की लौ सा चमके नाम,

सफल हों आपके सारे काम।

हैप्पी धनतेरस 2026!

4. झोली में खुशियां भर आएं,

घर-आंगन को खूब सजाएं।

धन-धान्य का लगे अंबार,

मुबारक हो धनतेरस का त्योहार।

शुभ धनतेरस!

5. जगमग जगमग जले दीया,

हर्षित हो सबका यह जिया।

बरसे कृपा मां कमला की,

दूर हो छाया हर बला की।

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!

6. मिले मान, बढ़े सम्मान,

ऊंची उड़े आपकी पहचान।

धन-वैभव का मिले उपहार,

खुशियां मनाए यह परिवार।

धनतेरस की हार्दिक बधाई!

7. धन्वंतरि जी अमृत बरसाएं,

हर घर में मंगल धुन गाएं।

सेहत और दौलत का मेल हो,

जिंदगी खुशियों का खेल हो।

हैप्पी धनतेरस!

8. हर मंजिल आसान बने,

हर काम आपका महान बने।

तिजोरी में लक्ष्मी विराजे,

घर के द्वारे शहनाई बाजे।

शुभ धनतेरस!

9. दीयों की पहली किरण मुस्काई,

धनतेरस की पावन बेला आई।

सुख, शांति और समृद्धि मिले,

हर चेहरा कमल-सा खिले।

धनतेरस की मंगलकामनाएं!

10. न हो कभी किसी चीज की कमी,

आंखों में न आए कभी नमी।

लक्ष्मी-गणेश की कृपा अपार,

सदा महकता रहे घर-संसार।

धनतेरस 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

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