गणेश विसर्जन 2026: बप्पा की विदाई का सही समय क्या है? तीसरे, 5वें और 7वें दिन के लिए नोट करें शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी तक कई घरों, मंदिरों और पंडालों में श्री गणेश भगवान जी की प्रतिमा स्‍थापित की जाती है और फिर विधि-विधान के साथ संकल्‍प किए गए दिन पूरे होने पर उनका विसर्जन कर दिया जाता है। जितनी श्रद्धा और भक्‍ति के साथ भक्‍त बप्‍पा की प्रतिमा को घर लेकर आते हैं, उतने ही प्रेम और भाव विभोर होकर उन्‍हें विदा भी कर देते हैं। इस वर्ष गणपति विर्सजन के लिए कौन-कौन से दिन सबसे शुभ हैं और कौन से मुहूर्त विर्सजन के लिए सबसे शुभ हैं, इसके बारे में हमने एस्‍ट्रोपत्री के ज्योतिष शास्त्री बृज गौतम से बात की। वह कहते हैं, "वर्ष 2026 में गणेश विसर्जन के लिए अलग-अलग तिथियों पर कई शुभ समय उपलब्ध हैं। भक्‍त अपने संकल्‍प के अनुसार गणपति का विर्सजन कर सकते हैं।"

डेढ़ दिन का गणेश विसर्जन कब करें? अगर आपने गणपति बप्पा की स्थापना 14 सितंबर को की है और डेढ़ दिन बाद विसर्जन करना चाहते हैं, तो 15 सितंबर 2026 को विसर्जन किया जा सकता है। इस दिन विसर्जन के लिए शुभ समय इस प्रकार हैं: दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से 1 बजकर 49 मिनट तक -चर, लाभ और अमृत

दोपहर 3 बजकर 21 मिनट से 4 बजकर 53 मिनट बजे तक -शुभ

शाम 7 बजकर 53 मिनट से रात 9 बजकर 21 मिनट बजे तक -लाभ

रात 10 बजकर 50 मिनट बजे के बाद -रात्रि का शुभ समय तीसरे दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त जो भक्त गणेश जी का विसर्जन स्थापना के तीसरे दिन करने का संकल्‍प लेतेहैं, उनके लिए इस वर्ष 16 सितंबर को बप्‍पा की विदाई के लिए ये शुभ समय रहेगा।

सुबह 10 बजकर 46 मिनट से दोपहर 12 बजकर 17 मिनट बजे तक-शुभ

दोपहर 3 बजकर 21 मिनट से शाम 6 बजकर 24 मिनट बजे तक -चर और लाभ

शाम 7 बजकर 52 मिनट से रात 12 बजकर 17 मिनट तक -शुभ, अमृत और चर पांचवें दिन गणेश विसर्जन का शुभ समय गणपति बप्पा का पांचवें दिन विसर्जन करने वाले भक्त 18 सितंबर 2026 को इन मुहूर्तों में विसर्जन कर सकते हैं।

सुबह 6 बजकर 11 मिनट से 10 बजकर 45 मिनट तक -चर, लाभ और अमृत

दोपहर 12 बजकर 17 मिनट से 1 बजकर 48 मिनट तक -शुभ

शाम 4 बजकर 51 मिनट से 6 बजकर 22 मिनट तक -चर

रात 9 बजकर 19 मिनट से 10 बजकर 48 मिनट तक -लाभ सातवें दिन गणेश विसर्जन का मुहूर्त अगर आपके घर में सातवें दिन गणपति विसर्जन की परंपरा है, तो 20 सितंबर 2026 को इन शुभ समय में बप्पा को विदाई दी जा सकती है।

सुबह 7 बजकर 42 मिनट से दोपहर 12 बजकर 16 मिनट तक -चर, लाभ और अमृत

दोपहर 1 बजकर 47 मिनट से 3 बजकर18 मिनट तक -शुभ

शाम 6 बजकर 21 मिनट से रात 10 बजकर 47 मिनट तक -शुभ, अमृत और चर अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त गणेश विसर्जन के लिए अनंत चतुर्दशी का दिन विशेष माना जाता है। वर्ष 2026 में अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर को है। ज्योतिष शास्त्री बृज गौतम के अनुसार, 25 सितंबर को विसर्जन के लिए ये शुभ समय रहेंगे:

सुबह 6 बजकर 11 मिनट से 10 बजकर 42 मिनट तक- चर, लाभ और अमृत

दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 1 बजकर 44 मिनट तक - शुभ

शाम 4 बजकर 45 मिनट से 6 बजकर 15 मिनट तक- चर

रात 9 बजकर14 मिनट से 10 बजकर 44 मिनट तक - लाभ गणेश विसर्जन की सरल विधि विसर्जन से पहले भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा करें। उन्हें फूल, दूर्वा, फल और अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग अर्पित करें। इसके बाद गणपति की आरती करें और परिवार के साथ उनकी विदाई की तैयारी करें।