25 सितंबर को है अनंत चतुर्दशी: बप्पा की अंतिम पूजा और विसर्जन की पूरी तैयारी ऐसे करें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन 25 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन अनंत चतु्र्दशी (Anant Chaturdashi 2026) के मौके पर होने जा रहा है। कई परिवारों में अंतिम पूजा और विदाई के लिए अपनी-अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। हालांकि मूर्ति को घर या पंडाल से बाहर निकालने से पहले विसर्जन की तैयारी करना बेहद जरूरी माना गया है।

गणपति विसर्जन (Ganesh Visarjan 2026) में बप्पा की मूर्ति को सिर्फ विसर्जन स्थल तक ले जाना ही शामिल नहीं है, बल्कि अंतिम पूजा संपन्न करने, विसर्जन की थाली तैयार करने से लेकर फूल, सजावट और अन्य सामग्री हटाने तक भक्तों को कई चीजे पहले से तैयार रखनी चाहिए। भगवान गणेश को विदाई देने से पहले एक सरल गणपति विसर्जन चेक लिस्ट पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।

विसर्जन पूजा से जुड़ी सामग्री बप्पा को विसर्जन के लिए ले जाने से पहले अंतिम पूजा के लिए सबसे जरूरी है कि सभी सामग्री एक साथ रख लें। इससे आखिरी समय में अफरा-तफरी और बेवजह के तनाव से बचा जा सकेगा। गणपति बप्पा के विसर्जन से जुड़ी जरूरी सामग्री-

फूल और मालाएं

दुर्वा

कुमकुम और हल्दी

अक्षत

अगरबत्ती

दीया और घी

कपूर

नारियल

फल

मोदक

पान के पत्ते और सुपारी

गंगाजल

मूर्ति के लिए साफ कपड़ा गणेश विसर्जन पर घर से निकलने से पहले क्या करें? गणेशोत्सव के आखिरी दिन बप्पा को विसर्जन के लिए ले जाने से पहले इन बातों का खास ध्यान रखें- 1. अंतिम गणपति पूजा विधिपूर्वक संपन्न करें

2. पारंपरिक विदाई और उत्तर पूजा करें

3. फूल, दूर्वा और नैवेद्य अर्पित करें

4. विसर्जन की थाली तैयार रखें

5. अंतिम आरती पूरी करें

6. प्रतिमा पर लगी प्लास्टिक और कृत्रिम सजावटी सामान हटा दें।

7. नारियल और प्रसाद को अलग करें

8. मूर्ति को गाड़ी में सुरक्षित तरीके से व्यवस्थित करें

9. विसर्जन स्थल पर सिर्फ जरूरी पूजा की सामग्री ही ले जाएं