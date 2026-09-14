गणेश उत्सव में सपने में दिखें गणपति तो क्या होता है? पढ़ें स्वप्न शास्त्र के इस रहस्य के बारे में

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में गणपति को प्रथम पूजनीय देवता माना जाता है। उन्हें सभी कार्यों को पूरा करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है और किसी भी पूजा की शुरुआत सबसे पहले उन्हीं से होती है।

श्री गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। मुख्य रूप से गणेश उत्सव के दौरान एक दंत वाले, दयालु और चार भुजाओं वाले बप्पा विधि-विधान से पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। जिस तरह से गणेश उत्सव के दौरान गणपति पूजन करना मुख्य रूप से फलदायी माना जाता है। वैसे ही अगर आप इस दौरान सपने में गणपति का कोई भी स्वरूप देखते हैं जैसे आप गणपति की पूजा कर रहे हों, गणपति को प्रसाद चढ़ा रहे हों या कोई और सपना देखें, तो इसके कई अर्थ हो सकते हैं। आइए स्वप्न शास्त्र में छिपे ऐसे सपने के संकेतों को जानें।

सपने में गणेश जी का चेहरा प्रसन्न मुद्रा में देखना अगर सपने में गणपति आपको प्रसन्न मुद्रा में या मुस्कुराते हुए दिखाई दें, तो ऐसे सपने को बहुत शुभ माना जाता है। यह सपना आपके आने वाले जीवन के लिए कुछ शुभ संकेत देता है।

यह इस बात का संकेत माना जाता है कि जल्द ही आपके बिगड़े काम बनने वाले हैं और आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई नई नौकरी मिले या फिर जल्दी ही शादी के योग बनें। दरअसल यह सपना आपके लिए गणपति का आशीर्वाद माना जाता है।

सपने में गणपति का आशीर्वाद देना सपने में यदि भगवान गणेश आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई दें, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं है। ऐसा सपने आपके जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाने का संकेत देता है। अगर आप सपने में केवल गणेश जी की आंखें या चेहरा देखते हैं, तो यह आध्यात्मिक जागृति का संकेत हो सकता है।

सपने में आप गणपति की पूजा करें अगर आप ऐसा सपना देखते हैं जिसमें आप गणपति का पूजन घर या मंदिर में कर रहे हैं तो यह आपको ईश्वर के प्रति झुकाव का संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति की श्रद्धा ईश्वर में बढ़ने लगती है तब उसे ऐसा सपना दिखाई दे शता है। इस सपने से मानसिक शांति मिलती है और यह किसी नए काम की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है।

मंदिर में गणपति के दर्शन गणेश उत्सव के दौरान अगर आप सपने में गणपति की बड़ी मूर्ति दिखाई दे या आप किसी गणेश मंदिर में पूजा कर रहे हों, तो यह इस बात का संकेत देता है कि आपका कोई ऐसा काम पूरा होने वाला है जिसकी आपकी कई दिनों से इच्छा थी। स्वप्न शास्त्र की मानें तो ऐसे सपने को किसी नए अवसर, शुभ कार्य या जीवन में सकारात्मक बदलाव से जोड़ा जाता है।