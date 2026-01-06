Language
    एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये 5 खास गुण, भगवान विष्णु की रहती है विशेष कृपा

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:00 PM (IST)

    क्या आपका बच्चा एकादशी तिथि पर पैदा हुआ है? जानें उन 5 दिव्य गुणों के बारे में जो एकादशी पर जन्मे बच्चों को बुद्धिमान, शांत और भाग्यशाली बनाते हैं। ...और पढ़ें

    क्यों खास होते हैं ये बच्चे? (Image Soruce: AI-Generated)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिन्दू धर्म में एकादशी तिथि को सभी तिथियों में श्रेष्ठ और 'हरि वासर' कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस पवित्र दिन जन्म लेने वाले बच्चे साधारण नहीं होते। माना जाता है कि ऐसे बच्चों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि पर जन्मे बच्चों के उन 5 खास गुणों के बारे में, जो उन्हें दूसरों से अलग और भाग्यशाली बनाते हैं:

    1. सात्विक और शांत स्वभाव

    एकादशी पर जन्म लेने वाले बच्चे का स्वभाव बहुत ही शांत होता है। ऐसे बच्चे काफी सौम्य और सरल होते हैं। ये बच्चे छोटी उम्र से ही गंभीर और समझदार नजर आते हैं। इनका व्यवहार समाज में इन्हें बहुत लोकप्रियता और सम्मान दिलाता है।

    2. तीव्र बुद्धि और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव

    इन बच्चों की एकाग्रता शक्ति (Concentration) गजब की होती है। ये न केवल पढ़ाई-लिखाई में तेज होते हैं, बल्कि धर्म और अध्यात्म की ओर इनका स्वाभाविक झुकाव रहता है। ऐसे बच्चे अक्सर जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में गहरी रुचि रखते हैं।

    3. सत्य के मार्ग पर चलने वाले

    एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और वे सत्य के प्रतीक हैं, इसलिए इस तिथि पर जन्मे बच्चों में यह गुण स्पष्ट रूप से नजर आता है। ये झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं। हमेशा न्याय का साथ देते हैं। साथ ही, इनकी इनकी ईमानदारी ही भविष्य में इनकी सफलता का आधार भी बनती है।

    Ekadashi Born Child

    4. विपरीत परिस्थितियों में अटूट धैर्य

    ऐसे बच्चों का सबसे बड़ा गुण इनका 'धैर्य' ही होता है। जीवन में चाहे कैसी भी मुश्किल स्थिति आ जाए, ये कभी घबराते नहीं हैं। इनमें कठिन से कठिन परिस्थितियों को झेलने और उनसे बाहर निकलने की अद्भुत क्षमता होती है। ये चुनौतियों का सामना मुस्कुराहट के साथ करने में सक्षम हैं।

    5. परोपकारी और दयालु हृदय

    ऐसे बच्चे दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनके मन में जीव-जंतुओं और असहाय लोगों के प्रति दया का भाव रहता है। ज्योतिषियों का मानना है कि एकादशी पर जन्मे जातक अपने कुल का नाम रोशन करते हैं और समाज सेवा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं।

