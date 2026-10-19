रावण के 10 शीश के पीछे छिपा है गहरा आध्यात्मिक संदेश! काम, क्रोध और अहंकार से जुड़ा है रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल, दशहरा का पर्व पूरे देश में घूमधाम से मनाया जाता है और इसे श्री राम के रावण पर विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई, अज्ञान पर ज्ञान और अंधकार पर प्रकाश की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है।

दशहरा पर्व आते ही रावण के दस सिर वाली प्रतिमा अहंकार में अट्टहास करती हुई दिखाई देती है। यही नहीं रावण दहन की परंपरा भी सदियों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती चली आ रही है। ऐसे में कई बार मन में एक सवाल यह आता है कि आखिर क्यों रावण को हमेशा दस सिर वाला ही दिखाया जाता है? आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आज भी रावण का दहन उसके 10 सिरों के साथ ही किया जाता है।

दरअसल इसके कई आध्यात्मिक अर्थ हैं और हर शीश का अपना एक अलग मतलब और महत्व है। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में यहां विस्तार से। रावण के 10 शीश किसका प्रतीक होते हैं? रावण ने अपने पूरे जीवन में न केवल नकारात्मक, बल्कि सकारात्मक गुण भी दिखाए । वह एक कुशल योद्धा, राजनीतिज्ञ और राजा होने के साथ-साथ वह एक ज्योतिषी और आयुर्वेद चिकित्सक भी था। एक राजा के रूप में वह अपनी प्रजा का विशेष ध्यान भी रखता था और उसी वजह से लंका में रावण का हमेशा से ही डंका था।

वह एक असाधारण कवि और विद्वान भी था। उसके 10 सिरों को 6 शास्त्रों और 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है। हलांकि, जब लंकापति रावण जीवन में कई बुराइयों में फंस गया और एक उसके यही गुण कुछ बुराइयों में बदल गए। जिसके कारण से आज के समय में लंकापति के 10 शीश वाला पुतला उन 10 बुराइयों के दहन को दिखाता है।

रावण के पुतले के साथ किन बुराइयों का दहन किया जाता है? जब रावण को सत्ता का घमंड और अपनी बुद्धिमता पर अभिमान होने लगा तब उसके 10 शीश ज्ञान के ना होकर कुछ अवगुणों को दिखाने लगे जिन्हें आज भी उसके पुतले के साथ जलाया जाता है।

ये 10 बुराइयां काम यानी वासना, क्रोध यानी गुस्सा, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार का प्रतीक होती हैं। भगवद गीता के अनुसार, आध्यात्मिक जीवन में सफलता के लिए व्यक्ति के भीतर इन सभी गुणों को वश में करने की क्षमता जरूर होनी चाहिए जिससे उसे किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े।

रावण को कैसे मिला था 10 शीश का वरदान? रामायण के अनुसार, रावण को दस सिर वाला शक्तिशाली लंकापति कहा जाता है। इसी कारण से उसे दशानन भी कहा जाता है। रावण असाधारण विद्वान था और उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने 10 शीश का वरदान दिया था जो वेद और शास्त्रों का प्रतीक थे।