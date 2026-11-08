दिवाली 2026: आपके शहर में लक्ष्मी पूजन का सबसे सटीक समय, नोट करें शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में दीवाली सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे रोशनी और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाने के साथ दीपक जलाते हैं। इसके बाद शाम को परिवार समेत मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की पूजा-अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, दीवाली के मौके पर शुभ मुहूर्त में पूजा करना बेहद जरूरी माना गया है।

इस साल दीवाली 8 नवंबर 2026 यानी आज मनाई जा रही है। इस दिन लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त अलग-अलग शहरों में अलग हो सकता है। ऐसे में जानते हैं अलग-अलग शहरों में लक्ष्मी पूजा का शुभ समय क्या रहने वाला है?

दीवाली 2026 कब? (Diwali 2026 Date) हिंदू पंचांग के हिसाब से इस साल दीवाली का पर्व 8 नवंबर, रविवार के दिन मनाया जाएगा। हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर दीवाली का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता की प्रदोष काल में पूजा करने की परंपरा रही है।

दीवाली 2026 लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त (Diwali 2026 Shubh Muhurat) आज लक्ष्मी पूजा के लिए अलग-अलग शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। अमावस्थया तिथि की शुरुआत- 8 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजकर 27 मिनट पर

अमावस्या तिथि समाप्त- 9 नवंबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक

लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त- शाम 6 बजकर 6 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 9 मिनट तक

प्रदोष काल की पूजा- शाम 5 बजकर 40 मिनट से लेकर 8 बजकर 9 मिनट तक

वृषभ काल की पूजा- शाम 6 बजकर 06 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 09 मिनट तक

शहरों के अनुसार लक्ष्मी पूजा का समय (Diwali 2026 City-wise Muhurat) एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा के अनुसार, लक्ष्मी पूजा का पर्व कार्तिक अमावस्या की तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष (2026) कार्तिक अमावस्या तिथि 8 नवंबर 2026 को है। शास्त्रों के अनुसार, लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल और वृषभ/सिंह लग्न (निशीथ काल) में करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आइए जानते हैं भारत के प्रमुख शहरों के अनुसार लक्ष्मी पूजा का शुभ प्रदोष काल मुहूर्त: