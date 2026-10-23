धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से लेकर इस्तेमाल करने तक; इन 5 बातों को नहीं जाना, तो उल्टे पैर लौट जाएंगी मां लक्ष्मी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर 'धनतेरस' (Dhanteras 2026) का त्योहार मनाया जाता है, जो हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में शामिल है।

यह पर्व आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान और आरोग्य (स्वास्थ्य) के देवता भगवान धन्वंतरि को समर्पित है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन नई वस्तुओं की खरीदारी करने से धन-धान्य और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है।

अपनी क्रय (खरीदारी) क्षमता को ध्यान में रखते हुए लोग धनतेरस के मौके पर सोना, चांदी, पीतल, तांबे के बर्तन, नए वाहन और झाड़ू जैसे तमाम चीजों की खरीदारी करते हैं। इन सभी वस्तुओं में झाड़ू धनतेरस के मौके पर खास महत्व रखती हैं।

धनतेरस 2026 कब? हिंदू पंचांग के आधार पर इस साल धनतेरस का पर्व 6 नवंबर 2026, शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। संध्याकाल होने पर भगवान धन्वंतरि और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी। धनतेरस पर क्यों खरीदा जाता है झाड़ू? धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, धनतेरस के मौके पर जिस तरह सोना-चांदी, बर्तन और नई चीजों को खरीदने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है, ठीक उसी तरह झाड़ू खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है।