भाद्रपद पूर्णिमा पर घर में करें 'सत्यनारायण कथा' का पाठ, दूर होगी आर्थिक तंगी और मिलेगा अक्षय पुण्य 

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में किसी भी पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है और इनमें से खास मानी जाती है भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि। पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं और जिस साल अधिकमास होता है तब 13 पूर्णिमा होती हैं। इस साल, भाद्रपद पूर्णिमा 26 सितंबर, शनिवार के दिन पड़ रही है।

इस व्रत को करने से और इस दिन विष्णु जी की आराधना करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन व्रत करने के साथ, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करने, दान-पुण्य करने और आध्यात्मिक कार्य करने से घर में खुशहाली बनी रहती है।

वहीं इस दिन घर में सत्यनारायण की पूजा करना भी विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति तो दूर होती है और विष्णु जी की कृपा दृष्टि भी दूर होती है। आइए आपको बताते हैं भाद्रपद पूर्णिमा के दिन घर में सत्यनारायण कथा का पाठ करने या श्रवण करने से क्या लाभ हो सकते हैं।

सत्यनारायण कथा का पाठ करने का महत्व ऐसा कहा जाता है कि भाद्रपद माह विष्णु जी का प्रिय महीना है और इस महीने मने पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण जी की पूजा करने से और इस दिन घर में कथा करने से जीवन में सौभाग्य आता है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने के साथ सत्यनारायण कथा करने से भगवान विष्णु हमारे सारे कष्टों को दूर करते हैं।

घर में सुख समृद्धि बनी रहती है भाद्रपद पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा का पाठ करने से घर की शांति और सुख- समृद्धि बनी रहती है। यदि पति-पत्नी के बीच कलह-कलेश बना रहता है, तो भाद्रपद पूर्णिमा के दिन आपको जोड़े में इस कथा का पाठ करना चाहिए या इसका श्रवण करना चाहिए। स्कंद पुराण का रेवा खंड में बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि के दिन इस कथा का पाठ करना कितना फलदायी होता है और इससे जीवन में कई लाभ मिलते हैं।

अच्छी सेहत का आशीर्वाद अगर आपके घर में बार-बार बीमारियां बनी रहती हैं, तो आप भाद्रपद पूर्णिमा के दिन इस कथा का पाठ करें या इसका आयोजन करें और पंडित से यह कथा सुनें। ऐसा करने से आपको अच्छी सेहत का वरदान मिलता है और घर के रोग-दोष दूर होते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनने के बाद आप प्रसाद का वितरण ज्यादा से ज्यादा लोगों में करें इससे विष्णु जी की कृपा बनी रहती है।