बजरंग बाण का पाठ करते समय न करें ये 3 गलतियां, सही नियमों के बिना अधूरा रह जाएगा पूजा का फल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। बजरंग बाण को हनुमान जी को समर्पित सबसे प्रभावशाली मंत्रों में से एक माना जाता है। इसका नियमित जाप विशेष रूप से फलदायी माना जाता है और इसे भक्त साहस पाने, बाधाओं को दूर करने और जीवन के कठिन दौर में अपना विश्वास मजबूत बनाए रखने के लिए करते हैं।

घर में नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करने से सभी बाधाएं दूर रहती हैं और हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम की कृपा भी बनी रहती है। कई बार देखा जाता है कि लोग इस पाठ को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जब वो नियमित इसे पढ़ते हैं तो नियमों का सही पालन नहीं करते हैं और इसी वजह से इस पाठ का फल अधूरा रह जाता है।

किसी भी पूजा या पाठ में सही नियमों का पालन करने के साथ आत्म शुद्धि बहुत जरूरी होती है, जिससे इसका पूर्ण फल मिलता है। अगर आप भी नियमित रूप से घर में बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो यहां बताई गलतियों से बचना जरूरी है।

बिना उद्देश्य समझे पाठ करना सबसे आम गलतियों में से एक है बजरंग बाण को किसी भी समस्या का झटपट समाधान समझना। कई बार लोग इसका पाठ बिना सोचे-समझे हुए करने लगते हैं बल्कि बजरंग बाण को मुश्किल समय में या साहस और सुरक्षा के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए पूरे विश्वास के साथ करना ही शुभ माना होता है।

जल्दबाजी में पाठ करना बजरंग बाण का महत्व समझने के बाद कई लोग इसका पाठ नियमित करते तो हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी में करते हैं। ऐसे में कुछ शब्दों का उच्चारण भी गलत हो जाता है जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। आपको कभी भी इसका पाठ जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हमेशा पाठ करते समय सही उच्चारण का ध्यान रखें और सही शब्दों के साथ ही पाठ करें।

पाठ करते समय मन का भटकना अक्सर जब आप कोई भी पूजा या पाठ करने बैठते हैं, तो आपका मन इधर-उधर भटकता रहता है। आपको कभी भी बजरंग बाण का पाठ करते समय मन इधर-उधर भटकाना नहीं चाहिए। यही नहीं इस पाठ को हमेशा अखंडित रूप में ही पढ़ना चाहिए। इसके पाठ के दौरान किसी अन्य काम के बारे में सोचना या ध्यान भटकने देना आपकी एकाग्रता को कम कर सकता है। ऐसा करने से आपका मन पूजा में नहीं लगता है।