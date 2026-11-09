आज का पंचांग 9 नवंबर: आज कब तक रहेगी अमावस्या तिथि? यहां पढ़ें अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और नक्षत्रों का सही समय
आज का दैनिक पंचांग कार्तिक मास की अमावस्या तिथि, शुभ-अशुभ मुहूर्त और स्वाती नक्षत्र के बारे में बता रहा है। ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज 9 नवंबर 2026, सोमवार को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दोपहर तक है फिर प्रतिपदा का आरंभ होगा। आज का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। ऐसे में पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और शुभ कार्यों के लिए सही मुहूर्त जानना जरूरी है।
यदि आप आज कोई मांगलिक कार्य करने या पूजा की योजना बना रहे हैं, तो राहुकाल और अन्य अशुभ समय का ध्यान अवश्य रखें। आइए जानते हैं 9 नवंबर का पूरा पंचांग, जिसमें सूर्योदय-सूर्यास्त, चंद्रोदय-चंद्रास्त, अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, गुलिकाल, यमगण्ड और नक्षत्र से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं।
तिथि: कृष्ण पक्ष की अमावस्या – दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक, फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि
योग: सौभाग्य – अगले दिन तड़के 02 बजकर 57 मिनट (10 नवंबर) तक, फिर शोभन
करण: नागव – दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक
करण: किंस्तुघ्न – अगले दिन तड़के 01 बजकर 12 मिनट (10 नवंबर) तक
सूर्य और चंद्रमा की स्थिति
सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 39 मिनट
सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 31 मिनट
चंद्रोदय का समय: प्रातः 06 बजकर 40 मिनट
चंद्रास्त का समय: सायं 05 बजकर 12 मिनट
सूर्य और चंद्रमा की राशियां
सूर्य देव: तुला राशि में स्थित हैं
चन्द्र देव: तुला राशि में (अगले दिन तड़के 02 बजकर 48 मिनट तक), फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश
आज के शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 43 मिनट से दोपहर 12 बजकर 26 मिनट तक
अमृत काल: रात्रि 11:49 बजे से अगले दिन तड़के 01:32 बजे (10 नवंबर) तक
आज के अशुभ समय
राहुकाल: प्रातः 08:00 बजे से प्रातः 09:22 बजे तक
गुलिकाल: दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:48 बजे तक
यमगण्ड: प्रातः 10:43 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक
आज का नक्षत्र
आज चंद्रदेव स्वाती नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।
नक्षत्र स्वामी: राहु
राशि स्वामी: शुक्रदेव
देवता: वायुदेव (पवन के देवता)
प्रतीक: हवा में झूलता हुआ नया अंकुर
सामान्य विशेषताएं: स्वतंत्र स्वभाव, बुद्धिमान, कुशल प्रशासक, कूटनीतिज्ञ, आत्म-नियंत्रण रखने वाले, कानूनप्रिय, शांतिप्रिय, दयालु, आकर्षक और सुंदर।
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