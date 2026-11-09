आज का पंचांग 9 नवंबर: आज कब तक रहेगी अमावस्या तिथि? यहां पढ़ें अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और नक्षत्रों का सही समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज 9 नवंबर 2026, सोमवार को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दोपहर तक है फिर प्रतिपदा का आरंभ होगा। आज का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। ऐसे में पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और शुभ कार्यों के लिए सही मुहूर्त जानना जरूरी है।

यदि आप आज कोई मांगलिक कार्य करने या पूजा की योजना बना रहे हैं, तो राहुकाल और अन्य अशुभ समय का ध्यान अवश्य रखें। आइए जानते हैं 9 नवंबर का पूरा पंचांग, जिसमें सूर्योदय-सूर्यास्त, चंद्रोदय-चंद्रास्त, अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, गुलिकाल, यमगण्ड और नक्षत्र से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं।

तिथि: कृष्ण पक्ष की अमावस्या – दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक, फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि

योग: सौभाग्य – अगले दिन तड़के 02 बजकर 57 मिनट (10 नवंबर) तक, फिर शोभन

करण: नागव – दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक

करण: किंस्तुघ्न – अगले दिन तड़के 01 बजकर 12 मिनट (10 नवंबर) तक