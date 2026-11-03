आज का पंचांग 3 नवंबर 2026: मंगलवार को हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे उत्तम मुहूर्त कौन सा? देखें दिल्ली-NCR का पूरा पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज 3 नवंबर 2026, मंगलवार के दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 11 बजकर 54 मिनट तक, फिर दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। धार्मिक और ज्योतिष नजरिए से मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान जी की पूजा-अर्चना के लिए सही माना जाता है। आज मघा नक्षत्र प्रभावी रहेगा। वहीं मंगलवार को सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में स्थित है।

आज शुभ-अशुभ मुहूर्त दोनों का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वजह से पूजा-पाठ या किसी भी कार्यों को करने से पहले शुभ मुहूर्त और नक्षत्र का का जरूर ध्यान रखें। आइए जानते हैं दिल्ली-एनसीआर के अनुसार 3 नवंबर, मंगलवार का पंचांग जिसमें शुभ मुहूर्त, राहुकाल, सूर्योदय, सूर्यास्त और नक्षत्र की पूरी जानकारी दी गई है।

तिथि: कृष्ण पक्ष की नवमी – दोपहर 11 बजकर 54 मिनट तक, फिर दशमी तिथि

योग: शुक्ल – सुबह 09 बजकर 54 मिनट तक, फिर ब्रह्म

करण: गरज – दोपहर 11 बजकर 54 मिनट तक

करण: वणिज – रात्रि 11 बजकर 25 बजे तक, फिर विष्टि (भद्रा)

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 34 मिनट

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 35 मिनट

चंद्रोदय का समय: अगले दिन तड़के 01 बजकर 47 मिनट (4 नवंबर)

चंद्रास्त का समय: दोपहर 01 बजकर 59 मिनट

सूर्य और चंद्रमा की राशियां

सूर्य देव: तुला राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: सिंह राशि में स्थित हैं

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 42 मिनट से दोपहर 12 बजकर 26 मिनट तक

अमृत काल: अगले दिन तड़के 01 बजकर 04 मिनट से तड़के 02 बजकर 39 मिनट (4 नवंबर) तक

आज के अशुभ समय

राहुकाल: दोपहर 02 बजकर 49 मिनट से सायं 04 बजकर 12 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 12 बजकर 04 मिनट से दोपहर 01 बजकर 27 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 09 बजकर 19 मिनट से प्रातः 10 बजकर 42 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव मघा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।

मघा नक्षत्र: अगले दिन तड़के 03:26 बजे (4 नवंबर) तक, फिर पूर्वा फाल्गुनी

नक्षत्र स्वामी: केतु

राशि स्वामी: सूर्यदेव

देवता: पितर (पूर्वज)

प्रतीक: शाही सिंहासन

सामान्य विशेषताएं: अधिकारप्रिय, उदार, साहसी, मेहनती, विलासिता प्रेमी, कामुक, कभी-कभी क्रोधी और भावुक।

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