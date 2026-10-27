आज का पंचांग 27 अक्टूबर 2026: मंगलवार को भरणी नक्षत्र और सिद्धि योग का संयोग, देखें राहुकाल का समय और शुभ मुहूर्त

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज मंगलवार को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 07 बजकर 01 मिनट तक रहेगी और इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं आज चंद्रदेव मेष राशि में रात 9 बजकर 06 मिनट तक रहेंगे और फिर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

चंद्र देव भरणी नक्षत्र में रहेंगे जिस वजह से आज का दिन ज्योतिषीय नजरिए से बेहद खास हो जाता है। आइए यहां जानते हैं 27 अक्टूबर का संपूर्ण पंचांग, सूर्योदय-सूर्यास्त, चंद्रोदय, राहुकाल और अन्य महत्वपूर्ण मुहूर्त।

तिथि: कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा – सुबह 07 बजकर 01 मिनट तक, फिर द्वितीया तिथि

योग: सिद्धि – सुबह 10 बजकर 53 मिनट तक, फिर व्यतीपात

करण: कौलव – सुबह 07 बजकर 01 मिनट तक

करण: तैतिल – सायं 05 बजकर 35 मिनट तक, फिर गरज (अगले दिन तड़के 04:06 बजे तक)

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय का समय: सुबह 06 बजकर 29 मिनट तक

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 40 मिनट तक

चंद्रोदय का समय: सायं 06 बजकर 23 मिनट तक

चंद्रास्त का समय: सुबह 07 बजकर 31 मिनट तक

सूर्य और चंद्रमा की राशियां

सूर्य देव: तुला राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: मेष राशि में (रात्रि 09 बजकर 06 मिनट तक), फिर वृषभ राशि में प्रवेश

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 42 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक

अमृत काल: सुबह 11 बजकर 15 मिनट से दोपहर 12 बजकर 43 मिनट तक

आज के अशुभ समय

राहुकाल: दोपहर 02 बजकर 52 मिनट से सायं 04 बजकर 16 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से दोपहर 01 बजकर 29 मिनट तक

यमगण्ड: सुबह 09 बजकर 17 मिनट से सुबह 10 बजकर 41 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव भरणी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।

भरणी नक्षत्र: दोपहर 03:39 बजे तक, फिर कृत्तिका

नक्षत्र स्वामी: शुक्रदेव

राशि स्वामी: मंगलदेव

देवता: यमराज (न्याय के देवता)

प्रतीक: योनि (सृजन का आधार)

सामान्य विशेषताएं:जिम्मेदार, रक्षक, सिद्धांतों के पक्के, गंभीर, अनुशासित, मेहनती, सत्यवादी, बुराइयों से लड़ने वाले और नियंत्रण रखने वाले।

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