आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज 26 नवंबर 2026, गुरुवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय नजरिए से बेहद खास है। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि दोपहर 1 बजकर 15 मिनट तक, फिर इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी।

आज चंद्रदेव वृषभ राशि में सुबह 7 बजकर 11 मिनट तक, फिर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज अमृत काल जैसे शुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं, जो किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए बेहद खास होते हैं। ऐसे में दिन के शुभ-अशुभ समय और पूजा-पाठ के मुहूर्त जानना महत्वपूर्ण है।

आइए जानते हैं आज 26 नवंबर 2026, गुरुवार का पंचांग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल, गुलिकाल, यमगण्ड और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ समय से जुड़ी अन्य सभी जरूरी जानकारियां।

तिथि: कृष्ण पक्ष की द्वितीया – दोपहर 01 बजकर 15 मिनट तक, फिर तृतीया तिथि

योग: सिद्ध – प्रातः 07 बजकर 50 मिनट तक, फिर साध्य (अगले दिन तड़के 03:44 बजे, 27 नवंबर तक)

करण: गरज – दोपहर 01 बजकर 15 मिनट तक

करण: वणिज – रात्रि 11 बजकर 30 मिनट तक, फिर विष्टि (भद्रा)

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 52 मिनट

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 24 मिनट

चंद्रोदय का समय: रात्रि 07 बजकर 07 मिनट

चंद्रास्त का समय: प्रातः 08 बजकर 40 मिनट

सूर्य और चंद्रमा की राशियां

सूर्य देव: वृश्चिक राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: वृषभ राशि में (प्रातः 07 बजकर 11 मिनट तक), फिर मिथुन राशि में प्रवेश

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 47 मिनट से दोपहर 12 बजकर 29 मिनट तक

अमृत काल: प्रातः 10 बजकर 01 मिनट से प्रातः 11 बजकर 26 मिनट तक (और अगले दिन प्रातः 06:14 बजे से प्रातः 07:40 बजे, 27 नवंबर तक)

आज के अशुभ समय

राहुकाल: दोपहर 01 बजकर 27 मिनट से दोपहर 02 बजकर 46 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 09 बजकर 30 मिनट से प्रातः 10 बजकर 49 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 06 बजकर 52 मिनट से प्रातः 08 बजकर 11 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव मृगशिरा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।

मृगशिरा नक्षत्र: सायं 05:47 बजे तक, फिर आर्द्रा

नक्षत्र स्वामी: मंगलदेव

राशि स्वामी: शुक्रदेव और बुधदेव

देवता: सोम (अमृत और चंद्रमा के देवता)

प्रतीक: हिरण का सिर

सामान्य विशेषताएं: सौम्य स्वभाव, आकर्षक व्यक्तित्व, बुद्धिमान, बातूनी, कामुक, मेहनती, सरल जीवन पसंद करने वाले और कभी-कभी आत्मविश्वास की कमी।

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