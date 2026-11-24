आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू पंचांग के हिसाब से आज यानी 24 नवंबर 2026, सोमवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 8 बजकर 23 मिनट फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। आज कार्तिक पूर्णिमा और देव दीवाली जो एक बेहद दुर्लभ और शुभ दिन है, जब पवित्र नगरी वाराणसी में हर साल की तरह इस साल भी देव दीवाली मनाई जाएगी।

आइए जानते हैं आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, सूर्योदय, सूर्यास्त राहुकाल (Aaj ka Panchang 24 November 2026) का समय समेत आदि जानकारी।

तिथि: शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा – रात्रि 08 बजकर 23 मिनट तक, फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि

योग: परिघ – सायं 04 बजकर 06 मिनट तक, फिर शिव

करण: विष्टि (भद्रा) – प्रातः 10 बजकर 05 मिनट तक

करण: बव – रात्रि 08 बजकर 23 मिनट तक, फिर बालव (अगले दिन प्रातः 06 बजकर 37 मिनट, 25 नवंबर तक)

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 51 मिनट तक

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 25 मिनट तक

चंद्रोदय का समय: सायं 05 बजकर 01 मिनट तक

चंद्रास्त का समय: चंद्रास्त नहीं है

सूर्य और चंद्रमा की राशियां

सूर्य देव: वृश्चिक राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: मेष राशि में (प्रातः 07:24 बजे तक), फिर वृषभ राशि में प्रवेश

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 47 मिनट से दोपहर 12 बजकर 29 मिनट तक

अमृत काल: रात्रि 09 बजकर 16 मिनट से रात्रि 10 बजकर 42 मिनट तक

आज के अशुभ समय

राहुकाल: दोपहर 02 बजकर 46 मिनट से सायं 04 बजकर 05 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 12 बजकर 08 मिनट से दोपहर 01 बजकर 27 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 09 बजकर 29 मिनट से प्रातः 10 बजकर 48 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव कृत्तिका नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।

कृत्तिका नक्षत्र: रात्रि 11 बजकर 25 मिनट तक, फिर रोहिणी

नक्षत्र स्वामी: सूर्यदेव

राशि स्वामी: मंगलदेव और शुक्रदेव

देवता: अग्निदेव

प्रतीक: भाला या अस्त्र

सामान्य विशेषताएं: तेज बुद्धि, स्वाभिमानी, धार्मिक, परंपरावादी, क्रोधी, निडर, ऊर्जावान, प्रसिद्ध, विलासी, सामाजिक रूप से प्रभावशाली, कभी-कभी कठोर।

देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा 2026

देव दीपावली तिथि: 24 नवंबर, मंगलवार, 2026

प्रदोषकाल देव दीपावली मुहूर्त: शाम 05:08 से रात 07:47 बजे तक

अवधि: 02 घंटे 39 मिनट

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 23 नवंबर, रात 11:42 बजे

पूर्णिमा तिथि समाप्त: 24 नवंबर, रात 08:23 बजे

पवित्र नगरी वाराणसी में हर वर्ष देव दीपावली का भव्य उत्सव मनाया जाता है। देखा जाए तो देव दीपावली का यह पावन पर्व भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर नामक राक्षस पर प्राप्त की गई विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मनाए जाने वाले इस महापर्व को त्रिपुरोत्सव या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।