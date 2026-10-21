आज का पंचांग 21 अक्टूबर: धनिष्ठा नक्षत्र और अमृत काल का समय, नए काम की शुरुआत के लिए नोट करें शुभ-अशुभ मुहूर्त

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज बुधवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से कई महत्वपूर्ण योग और मुहूर्त लेकर आया है। हिंदू पंचांग के अनुसार, आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 2:11 बजे तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ होगी।

आज चंद्रदेव धनिष्ठा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे, जो शाम 7:47 बजे तक रहेगा। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र का आरंभ होगा। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए आज कुछ शुभ-अशुभ मुहूर्त मिल रहे हैं जिसमें आप काम शुरू कर सकते हैं। आइए आज के पूरे दिन के सभी समय, योग और मुहूर्त जानने के लिए यहां देखें आज का पंचांग।

तिथि: शुक्ल पक्ष की दशमी- दोपहर 02 बजकर 11 मिनट तक, फिर एकादशी तिथि

योग: गण्ड -अगले दिन तड़के 12 बजकर 33 मिनट तक (22 अक्टूबर) तक, फिर वृद्धि

करण: गरज -दोपहर 02 बजकर 11 मिनट तक

करण: वणिज -अगले दिन तड़के 02 बजकर 35 मिनट (22 अक्टूबर) तक, फिर विष्टि (भद्रा)

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजाकर 25 मिनट

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 46 मिनट

चंद्रोदय का समय: दोपहर 02 बजकर 55 मिनट

चंद्रास्त का समय: अगले दिन तड़के 02 बजकर 19 मिनट (22 अक्टूबर)