धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पंचांग का विशेष महत्व माना जाता है। पंचांग के माध्यम से दिनभर के शुभ-अशुभ मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, योग, करण और ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य, पूजा-पाठ, व्रत और मांगलिक आयोजन से पहले पंचांग देखना अच्छा माना जाता है। 21 नवंबर 2026, शनिवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से कई मायनों में खास है। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। चंद्रदेव उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। वहीं, सूर्य देव वृश्चिक राशि और चंद्रदेव मीन राशि में स्थित हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का संपूर्ण पंचांग, शुभ मुहूर्त, राहुकाल, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति के बारे में विस्तार से।

तिथि: शुक्ल पक्ष द्वादशी

मास: कार्तिक

दिन: शनिवार

संवत्: 2083

महत्वपूर्ण विवरण

तिथि: शुक्ल पक्ष की द्वादशी – अगले दिन तड़के 4 बजकर 56 मिनट (22 नवंबर) तक, फिर त्रयोदशी तिथि

योग: सिद्धि – अगले दिन तड़के 2 बजकर 31 मिनट (22 नवंबर) तक, फिर व्यतीपात

करण: बव – सायं 5 बजकर 49 मिनट तक

करण: बालव – अगले दिन तड़के 4 बजकर 56 मिनट (22 नवंबर) तक, फिर कौलव

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय का समय: प्रातः 6 बजकर 48 मिनट

सूर्यास्त का समय: सायं 5 बजकर 25 मिनट

चंद्रोदय का समय: दोपहर 2 बजकर 54 मिनट

चंद्रास्त का समय: अगले दिन तड़के 4 बजकर 1 मिनट (22 नवंबर)

सूर्य और चंद्रमा की राशियां

सूर्य देव: वृश्चिक राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: मीन राशि में (अगले दिन तड़के 5 बजकर 54 मिनट तक), फिर मेष राशि में प्रवेश

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 46 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक

अमृत काल: अगले दिन तड़के 3 बजकर 36 मिनट से तड़के 5 बजकर 8 मिनट (22 नवंबर) तक

आज के अशुभ समय

राहुकाल: प्रातः 9 बजकर 28 मिनट से प्रातः 10 बजकर 47 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 6 बजकर 48 मिनट से प्रातः 8 बजकर 8 मिनट तक

यमगण्ड: दोपहर 1 बजकर 26 मिनट से दोपहर 2 बजकर 46 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र: प्रातः 6 बजकर 50 मिनट तक, फिर रेवती (अगले दिन तड़के 5 बजकर 54 मिनट तक, फिर अश्विनी)

नक्षत्र स्वामी: शनिदेव

राशि स्वामी: बृहस्पतिदेव

देवता: अहिर्बुध्न्य (गहरे जल के नाग देवता)

प्रतीक: शवपेटिका या अर्थी (मृत्यु के पश्चात प्रयुक्त होने वाला वाहन)

सामान्य विशेषताएं: शांत, एकांतप्रिय, सहायक, स्वतंत्र, कला-प्रेमी, तर्कशील, दयालु, प्रकृति-प्रेमी, आध्यात्मिक, रहस्यमयी, कर्मठ

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