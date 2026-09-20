आज का पंचांग 20 सितंबर: शुक्ल नवमी तिथि में जानिए सूर्योदय-सूर्यास्त, चंद्रोदय-चंद्रास्त और सभी महत्वपूर्ण समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू धर्म में पंचांग का विशेष महत्व माना जाता है। पंचांग के माध्यम से तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त के साथ दिन के शुभ और अशुभ समय की जानकारी प्राप्त की जाती है। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जो शाम 5 बजकर 51 मिनट तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि शुरू होगी। आज चंद्रमा धनु राशि में और सूर्य कन्या राशि में स्थित रहेंगे।

20 सितंबर को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इसके साथ ही आज सौभाग्य योग, अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल समेत कई महत्वपूर्ण समय रहेंगे। वहीं राहुकाल, गुलिकाल और यमगण्ड जैसे अशुभ समय की जानकारी भी जानना जरूरी है। आइए जानते हैं 19 सितंबर 2026 का विस्तृत पंचांग, जिसमें आज की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय-सूर्यास्त, चंद्रोदय-चंद्रास्त, शुभ मुहूर्त और अशुभ समय की पूरी जानकारी दी गई है।

तिथि: शुक्ल नवमी

मास: भाद्रपद

दिन: रविवार

संवत्: 2083

महत्वपूर्ण विवरण

तिथि: शुक्ल पक्ष की नवमी – शाम 5 बजकर 51 मिनट तक, फिर दशमी तिथि

योग: सौभाग्य – दोपहर 3 बजकर 23 मिनट तक, फिर शोभन

करण: कौलव – शाम 5 बजकर 51 मिनट तक

करण: तैतिल – पूरी रात्रि (Full Night)

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय का समय: प्रातः 6 बजकर 8 मिनट

सूर्यास्त का समय: शाम 6 बजकर 20 मिनट

चंद्रोदय का समय: दोपहर 2 बजकर 34 मिनट

चंद्रास्त का समय: मध्यरात्रि 12 बजकर 41 मिनट (21 सितंबर)

सूर्य और चंद्रमा की राशियां

सूर्य देव: कन्या राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: धनु राशि में स्थित हैं

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 50 मिनट से दोपहर 12 बजकर 39 मिनट तक

अमृत काल: रात्रि 11 बजकर 12 मिनट से मध्यरात्रि 12 बजकर 59 मिनट (21 सितंबर) तक

आज के अशुभ समय

राहुकाल: शाम 4 बजकर 49 मिनट से शाम 6 बजकर 20 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 3 बजकर 17 मिनट से शाम 4 बजकर 49 मिनट तक

यमगण्ड: दोपहर 12 बजकर 14 मिनट से दोपहर 1 बजकर 46 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र: अगले दिन तड़के 4 बजकर 34 मिनट (21 सितंबर) तक, फिर उत्तराषाढ़ा

स्थान: 13°20’ धनु राशि से 26°40’ धनु राशि तक

नक्षत्र स्वामी: शुक्रदेव

राशि स्वामी: बृहस्पतिदेव

देवता: आप (जल के देवता)

प्रतीक: हाथी का दांत या पंखा

सामान्य विशेषताएं: आत्मविश्वासी, भाग्यशाली, लोकप्रिय, साहसी, बुद्धिमान, विनम्र, ईमानदार, लंबे कद वाले, कभी-कभी अहंकारी, खर्चीले और दूसरों को सलाह देने वाले।

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