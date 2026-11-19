आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज 19 नवंबर 2026, गुरुवार को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7 बजकर 05 मिनट तक है, फिर इसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय नजरिए से इसलिए खास रहने वाला है क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए अति उत्तम माना जाता है। ऐसे में पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और शुभ कार्यों को करने से पहले सही मुहूर्त के बारे में पता करना बेहद जरूरी है।

अगर आप आज कोई शुभ काम करने जा रहे हैं, तो राहुकाल और अशुभ समय को ध्यान में रखकर ही कार्य को गति प्रदान करें। आइए जानते हैं 19 नवंबर का पूरा पंचांग, जिसमें सूर्योदय-सूर्यास्त, चंद्रोदय-चंद्रास्त, अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, गुलिकाल, यमगण्ड और नक्षत्र से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं।

तिथि: शुक्ल पक्ष की नवमी – प्रातः 07 बजकर 05 मिनट तक, फिर दशमी तिथि

योग: व्याघात – प्रातः 07 बजकर 42 मिनट तक, फिर हर्षण

करण: कौलव – प्रातः 07 बजकर 05 मिनट तक

करण: तैतिल – सायं 07 बजकर 17 मिनट तक, फिर गरज

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 47 मिनट

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 26 मिनट

चंद्रोदय का समय: दोपहर 01 बजकर 52 मिनट

चंद्रास्त का समय: अगले दिन तड़के 01 बजकर 59 मिनट (20 नवंबर)

सूर्य और चंद्रमा की राशियां

सूर्य देव: वृश्चिक राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: कुंभ राशि में (अगले दिन तड़के 12 बजकर 49 मिनट तक), फिर मीन राशि में प्रवेश

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 45 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक

अमृत काल: रात्रि 10 बजकर 41 मिनट से अगले दिन तड़के 12 बजकर 20 मिनट (20 नवंबर) तक

आज के अशुभ समय

राहुकाल: दोपहर 01 बजकर 26 मिनट से दोपहर 02 बजकर 46 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 09 बजकर 27 मिनट से प्रातः 10 बजकर 46 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 06 बजकर 47 मिनट से प्रातः 08 बजकर 07 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र: पूरी रात (अगले दिन सूर्योदय तक)

नक्षत्र स्वामी: बृहस्पतिदेव

राशि स्वामी: शनिदेव और बृहस्पतिदेव

देवता: अज एकपाद (अग्नि के रुद्र रूप)

प्रतीक: शवपेटिका या अर्थी (मृत्यु के पश्चात प्रयुक्त होने वाला वाहन)

सामान्य विशेषताएं: आशावादी, ईमानदार, विश्वसनीय, संगीत-प्रेमी, कला-प्रेमी, विनम्र, उदार, बुद्धिमान, वक्ता, संवेदनशील, ईर्ष्यालु, लालची, क्रोधी, अनिश्चित।

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