14 नवंबर का पंचांग: लाभ पंचमी और छठ के खरना पर जानें शुभ मुहूर्त, राहुकाल, नक्षत्र, सूर्योदय और चंद्रमा की स्थिति

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 14 नवंबर 2026, शनिवार को कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि रहेगी। इस दिन लाभ पंचमी, सौभाग्य पंचमी और ज्ञान पंचमी मनाई जाएगी। साथ ही छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना भी है। इस दिन व्रती दिनभर निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर-रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद 36 घंटे का कठिन व्रत शुरू हो जाता है।लाभ पंचमी को दीपावली पर्व का समापन माना जाता है। इस दिन की पूजा जीवन, व्यापार और परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाती है। चंद्रदेव धनु राशि में रहेंगे और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। खरना का दिन धैर्य और भक्ति का संदेश देता है। आइए जानते हैं आज का पूरा पंचांग, शुभ-अशुभ समय, नक्षत्र और लाभ पंचमी का महत्व।

तिथि: शुक्ल पक्ष पंचमी मास: कार्तिक दिन: शनिवार संवत्: 2083 महत्वपूर्ण विवरण तिथि: शुक्ल पक्ष की पंचमी – रात्रि 11 बजकर 23 मिनट तक, फिर षष्ठी तिथि योग: शूल – अगले दिन तड़के 06 बजकर 22 मिनट (15 नवंबर) तक, फिर गण्ड करण: बव – प्रातः 10 बजकर 02 मिनट तक करण: बालव – रात्रि 11 बजकर 23 मिनट तक, फिर कौलव सूर्य और चंद्रमा की स्थिति सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 43 मिनट सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 28 मिनट चंद्रोदय का समय: प्रातः 11 बजकर 06 मिनट चंद्रास्त का समय: रात्रि 09 बजकर 18 मिनट सूर्य और चंद्रमा की राशियां सूर्य देव: तुला राशि में स्थित हैं चन्द्र देव: धनु राशि में (अगले दिन तड़के 03 बजकर 11 मिनट तक), फिर मकर राशि में प्रवेश आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक अमृत काल: दोपहर 02 बजकर 59 मिनट से सायं 04 बजकर 47 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: प्रातः 09 बजकर 24 मिनट से प्रातः 10 बजकर 45 मिनट तक गुलिकाल: प्रातः 06 बजकर 43 मिनट से प्रातः 08 बजकर 03 मिनट तक यमगण्ड: दोपहर 01 बजकर 26 मिनट से दोपहर 02 बजकर 47 मिनट तक आज का नक्षत्र आज चंद्रदेव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र: रात्रि 08 बजकर 24 मिनट तक, फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र स्वामी: शुक्रदेव राशि स्वामी: बृहस्पतिदेव देवता: आप: (जल के देवता) प्रतीक: हाथी का दांत या पंखा सामान्य विशेषताएं: आत्मविश्वासी, भाग्यशाली, लोकप्रिय, साहसी, बुद्धिमान, विनम्र, ईमानदार, लंबे कद वाले, कभी-कभी अहंकारी, खर्चीले और दूसरों को सलाह देने वाले। लाभ पंचमी 2026 प्रातःकाल लाभ पंचमी पूजा मुहूर्त: 14 नवंबर, सुबह 06 बजकर 43 मिनट से 10 बजकर 18 मिनट तक अवधि: 03 घंटे 35 मिनट पंचमी तिथि प्रारंभ: 13 नवंबर, रात 08 बजकर 42 मिनट पंचमी तिथि समाप्त: 14 नवंबर, रात 11 बजकर 23 मिनट लाभ पंचमी को सौभाग्य पंचमी, ज्ञान पंचमी और लाभ पंचम के नाम से जाना जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे सौभाग्य-लाभ पंचमी भी कहते हैं। देखा जाए तो सौभाग्य का अर्थ अच्छे भाग्य और लाभ का अर्थ शुभ फल से है। इसलिए यह पावन दिन सुख-समृद्धि और उन्नति से सीधा संबंध रखता है।

दीपावली के पावन पर्व का समापन लाभ पंचमी के दिन ही होता है। इस शुभ अवसर को अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार, इस दिन की गई पूजा जातक के जीवन, व्यापार और परिवार में शुभ फल, समृद्धि और खुशहाली लेकर आती है। यह पावन अवसर कारोबार में प्रगति और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने का एक सुंदर संकेत देता है।

छठ पूजा 2026: दूसरा दिन: 14 नवंबर 2026 (शनिवार) - खरना खरना के दिन व्रती दिनभर निर्जला उपवास रखते हैं। शाम के समय विशेष रूप से गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है। पूजा के पश्चात इस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। इसके बाद से ही 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाता है। यह दिन जातक में असीम धैर्य और भक्ति का संचार करता है।