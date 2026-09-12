आज का पंचांग 12 सितंबर 2026: आज बन रहा है 'शुभ योग' और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग, जानें अभिजीत मुहूर्त

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 12 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रातः 07 बजकर 46 मिनट तक है। फिर द्वितीया तिथि की शुरुआत होगी। प्रतिपदा तिथि पर शनिवार पड़ रहा है। हिंदू धर्म में शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा-अर्चना करने का महत्व है। आज शुभ योग दोपहर 03 बजकर 09 मिनट तक रहेगा।

शनिवार के दिन सूर्य देव सिंह राशि और चन्द्र देव कन्या स्थित हैं। आइए जानते हैं आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, सूर्योदय, सूर्यास्त और राहुकाल (Aaj ka Panchang 12 September 2026) का समय समेत आदि जानकारी।



तिथि: शुक्ल प्रतिपदा

मास: भाद्रपद

दिन: शनिवार

संवत्: 2083

तिथि: शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा – प्रातः 07 बजकर 46 मिनट तक, फिर द्वितीया तिथि

योग: शुभ – दोपहर 03 बजकर 09 मिनट तक, फिर शुक्ल

करण: बव – प्रातः 07 बजकर 46 मिनट तक

करण: बालव – सायं 07 बजकर 22 बजे मिनट , फिर कौलव

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 04 मिनट

सूर्यास्त का समय: सायं 06 बजकर 30 मिनट

चंद्रोदय का समय: प्रातः 07 बजकर 07 मिनट

चंद्रास्त का समय: सायं 07 00 बजे सूर्य और चंद्रमा की राशियां सूर्य देव: सिंह राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: कन्या राशि में स्थित हैं आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 52 बजे से दोपहर 12 बजकर 42 मिनटतक

अमृत काल: उपलब्ध नहीं आज के अशुभ समय राहुकाल: प्रातः 09 बजकर 11 मिनट से प्रातः 10 बजकर 44 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 06 बजकर 04 मिनटसे प्रातः 07 बजकर 38 मिनट तक

यमगण्ड: दोपहर 01 बजकर 50 मिनट से दोपहर 03 बजकर 24 मिनट तक