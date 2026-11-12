12 नवंबर 2026 पंचांग: सुकर्मा योग और ज्येष्ठा नक्षत्र में करें दिन की शुरुआत, जानें पूजा-पाठ के लिए श्रेष्ठ समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज 12 नवंबर 2026, गुरुवार को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 6 बजकर 9 मिनट तक है, फिर चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। आज का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय नजरिए से बेहद खास माना जाता है। ऐसे में पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और शुभ कार्यों के लिए सही मुहूर्त के बारे में पता करना बेहद जरूरी है।

यदि आप आज कोई शुभ काम करने जा रहे हैं, तो राहुकाल और अशुभ समय को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं 12 नवंबर का पूरा पंचांग, जिसमें सूर्योदय-सूर्यास्त, चंद्रोदय-चंद्रास्त, अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, गुलिकाल, यमगण्ड और नक्षत्र से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं।

तिथि: शुक्ल पक्ष की तृतीया – शाम 06 बजकर 09 मिनट तक, फिर चतुर्थी तिथि

योग: सुकर्मा – अगले दिन तड़के 04 बजकर 26 मिनट (13 नवंबर) तक, फिर धृति

करण: गरज – सायं 06 बजकर 09 मिनट तक

करण: वणिज – पूरी रात (अगले दिन सूर्योदय तक)

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 41 मिनट तक

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 29 मिनट

चंद्रोदय का समय: प्रातः 09 बजकर 31 मिनट

चंद्रास्त का समय: सायं 07 बजकर मिनट

सूर्य और चंद्रमा की राशियां

सूर्य देव: तुला राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: वृश्चिक राशि में (दोपहर 02 बजकर 19 मिनट तक), फिर धनु राशि में प्रवेश

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 43 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक

अमृत काल: कोई नहीं

आज के अशुभ समय

राहुकाल: दोपहर 01 बजकर 26 मिनट से दोपहर 02 बजकर 47 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 09 बजकर 23 मिनट से प्रातः 10 बजकर 44 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 06 बजकर 41 मिनट से प्रातः 08 बजकर 02 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव ज्येष्ठा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।

ज्येष्ठा नक्षत्र: दोपहर 02:19 बजे तक, फिर मूल

नक्षत्र स्वामी: बुधदेव

राशि स्वामी: मंगलदेव

देवता: इंद्र (देवताओं के राजा)

प्रतीक: कुंडल, छाता या ताबीज

सामान्य विशेषताएं: बुद्धिमान, चतुर योजनाकार, साहसी, तार्किक, स्वाभिमानी, थोड़े गुस्सैल, कम मित्र वाले और लक्ष्य के प्रति कठोर।

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