बाबा नीम करोली की ये 10 सीखें बच्चों को बनाएंगी संस्कारी और मजबूत, हर माता-पिता को जरूर जाननी चाहिए!
नीम करोली बाबा की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं, जो निस्वार्थ प्रेम और ईश्वर के प्रति ...और पढ़ें
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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नीम करोली बाबा भले ही अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं और वचन आज भी श्रद्धापूर्वक पूजे जाते है। उन्हें प्यार से नींब करोली महाराज भी कहा जाता था। एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनके जीवन से जुड़े उपदेश आज भी दुनियाभर के लाखों लोगों को प्रेरित करने का काम करती है। कुछ लोगों का मानना था कि, वे हनुमान जी का पुनर्जन्म थे।
महाराज जी को दुनियाभर में प्रसिद्धि मिली। बाबा की शिक्षाओं का सार कुछ शाश्वत सिद्धांतों में समाया हुआ था, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ सेवा, ईश्वर के प्रति आस्था और रोजाना के जीवन में ईश्वर को याद करना। बाबा हमेशा लोगों को दयालु बनने के लिए प्रेरित करते थे। आज के माता-पिता को अपने बच्चों को महाराज जी की शिक्षाओं से जरूर अवगत कराना चाहिए, ताकि वे बुद्धिमान बन सकें। बचपन से ही सिखाए गए जीवन के सबक बच्चों के व्यक्तित्व को आकार देने का काम करती है, जो जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव से निपटने में मदद करती है।
नीम करोली बाबा की 10 शिक्षाएं जो हर बच्चे को सीखनी चाहिए।
1. नीम करोली बाबा कहते थे कि, आप 100 साल की योजना बना सकते हो, लेकिन आपको नहीं पता है कि अगले ही पल क्या होगा?
2. बाबा कहते थे कि, 'पूर्ण सत्य जरूरी है।' आपको अपने कहे के मुताबिक जीवन जीना चाहिए।
3. नीम करोली बाबा अपने भक्तों को कहते थे कि, वासना, लोभ, गुस्सा और लगाव ये सभी नरक के द्वार हैं।
4. उनका मानना था कि, ईश्वर प्रेम, स्मरण और नाम जप के अलावा सब कुछ क्षणभंगुर है।
5. महाराज जी अपनी शिक्षाओं में कहते थे कि, सभी से प्यार करो, सभी को भोजन कराओ।
6. आसक्ति आत्मज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है।
7. महाराज जी कहते थे कि, हृदय को शुद्ध करने का एकमात्र उपाय है, 'सच बोले।'
8. बाबा कहते थे कि, पैसा दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
9. बाबा के मुताबिक, अच्छा या बुरा समय हमेशा नहीं रहता है, इसलिए किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए।
10. बाबा का कहना था कि, अगर कोई आपको दुख पहुंचाए, तो भी उससे प्रेम करो। किसी को दिल से निकाल देना सबसे खराब चीज मानी जाती है। हर किसी को भगवान की तरह प्यार करना चाहिए। अगर आप एक-दूसरे से प्यार नहीं कर सकते हैं, तो आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हैं।
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