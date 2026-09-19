बाबा नीम करोली की ये 10 सीखें बच्चों को बनाएंगी संस्कारी और मजबूत, हर माता-पिता को जरूर जाननी चाहिए!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नीम करोली बाबा भले ही अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं और वचन आज भी श्रद्धापूर्वक पूजे जाते है। उन्हें प्यार से नींब करोली महाराज भी कहा जाता था। एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनके जीवन से जुड़े उपदेश आज भी दुनियाभर के लाखों लोगों को प्रेरित करने का काम करती है। कुछ लोगों का मानना था कि, वे हनुमान जी का पुनर्जन्म थे।

महाराज जी को दुनियाभर में प्रसिद्धि मिली। बाबा की शिक्षाओं का सार कुछ शाश्वत सिद्धांतों में समाया हुआ था, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ सेवा, ईश्वर के प्रति आस्था और रोजाना के जीवन में ईश्वर को याद करना। बाबा हमेशा लोगों को दयालु बनने के लिए प्रेरित करते थे। आज के माता-पिता को अपने बच्चों को महाराज जी की शिक्षाओं से जरूर अवगत कराना चाहिए, ताकि वे बुद्धिमान बन सकें। बचपन से ही सिखाए गए जीवन के सबक बच्चों के व्यक्तित्व को आकार देने का काम करती है, जो जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव से निपटने में मदद करती है।