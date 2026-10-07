क्या आपका भी सालों से अटका है प्रमोशन? लाल किताब के ये 3 उपाय करते ही बॉस खुद बढ़ाएगा आपकी पोस्ट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कहा जाता है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन कई बार आपकी लाख कोशिशें भी कामयाब नहीं होती हैं और सफलता मिलने में काफी समय लग जाता है। कई बार वर्कप्लेस में भी आप कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन तरक्की मानो रुक सी जाती है।

इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में नौकरी से जुड़ी समस्याओं को दूर करते हुए परिस्थितियां अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो लाल किताब में कई उपाय बताए गए हैं। लाल किताब के ये उपाय न सिर्फ आपको नौकरी में तरक्की पाने में मदद करेंगे, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी अच्छा करने में मदद करेंगे। आइए जानें लाल किताब के कुछ अचूक नुस्खों के बारे में। सूर्य देव को अर्घ्य दें सूर्य को नियमित अर्घ्य देने से नौकरी में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और तरक्की के योग बनते हैं। सूर्य को जल अर्पित करते समय उसमें गुड़ और पीले फूल अर्पित करें और सूर्य के मंत्रों के साथ इसे अर्पित करें।

आप रोज सुबह 8 बजे से पहले गायत्री मंत्र का जाप करें। आपको किसी भी रविवार से शुरू करके लगातार 11 दिनों तक यह उपाय करना होगा। इसके फलस्वरूप आपको जल्द ही नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। सूर्य को अर्घ्य आप मनोकामना पूरी होने के बाद भी दें।

शनि देव को करें प्रसन्न लाल किताब के अनुसार, अगर आपकी नौकरी में बाधाएं आ रही हैं और लंबे समय से प्रमोशन रुका हुआ है, तो शनि देव को प्रसन्न करना जरूरी है। इसके लिए आप कड़ी मेहनत के साथ शनिवार के दिन कौए के नाम से भोजन निकालें और यदि संभव हो तो कौए को स्वयं भोजन कराएं।