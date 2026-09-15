एक जगह नहीं टिकता मन? बार-बार जॉब बदलने के पीछे कहीं आपकी कुंडली के ये ग्रह तो जिम्मेदार नहीं?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कई लोग जीवन में एक करियर पर टिक कर रहने के साथ लगातार उसपर मेहनत कर आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारे आस-पास कुछ लोगों ऐसे भी हैं, जो कुछ बड़ा करने के चक्कर में बार-बार करियर बदलते रहते हैं।

कभी-कभी चीजें सिर्फ बोरियत या नए अवसरों की खोज का नहीं होता, बल्कि आपकी कुंडली में छिपे ग्रहों का भी इसमें हाथ होता है, जो इंसान को एक करियर पर टिकने नहीं देती है। लगातार एक काम को करने के कारण आपको बोरियत और बेचैनी महसूस हो सकती है, जो आपको बार-बार कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे केवल आपका फैसला ही नहीं, बल्कि कुंडली में बैठे ग्रहों की बदलती स्थिति भी जिम्मेदार हो सकती है।

एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषियों के अनुसार, व्यक्ति की आजीविका और करियर की स्थिरता का सीधा संबंध उसकी कुंडली के दशम भाव (कर्म भाव), उसके स्वामी तथा मन के कारक ग्रह चंद्रमा से होता है। करियर में भटकाव पैदा करने वाले प्रमुख ज्योतिषीय कारण द्विस्वभाव राशियों का प्रभाव: जब दशम भाव पर द्विस्वभाव राशियों (मिथुन, कन्या, धनु, मीन) का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति का मन एक ही पेशा या कार्य में लंबे समय तक नहीं टिक पाता।