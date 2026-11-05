धनतेरस पर विशाखा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश: तुला, वृश्चिक और मीन रहें सतर्क; जानें मकर और धनु के लिए क्या है खास?
सूर्यदेव 6 नवंबर 2026 को धनतेरस के दिन विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसका करियर, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत फैसलों पर ...और पढ़ें
HighLights
सूर्य का विशाखा नक्षत्र में गोचर 6 नवंबर 2026 को होगा।
यह गोचर करियर, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत फैसलों को प्रभावित करेगा।
तुला से मीन राशि तक के जातकों को विशेष उपाय सुझाए गए।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। धनतेरस का दिन कई मायनों में खास रहने वाला है क्योंकि 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को सूर्यदेव का भी विशाखा नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है, जिसका असर करियर, अधिकार, आत्मविश्वास, प्यार-परिवार और व्यक्तिगत फैसलों पर पड़ेगा।
तुला राशि (Libra)
सूर्यदेव आपकी राशि से पहले भाव में गोचर करेंगे। आप अपनी सार्वजनिक छवि और व्यक्तिगत लक्ष्यों को लेकर अधिक सचेत हो सकते हैं। पेशेवर और व्यक्तिगत मामलों में आगे रहने के अवसर मिल सकते हैं। तुला राशि में सूर्यदेव नीच के माने जाते हैं, इसलिए अधिकारियों से रिश्तों में सावधान रहें और घमंड से बचें।
उपाय: आप व्यक्तिगत फैसलों और अधिकारियों से बातचीत को संभालते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
सूर्यदेव आपकी राशि से बारहवें भाव में गोचर करेंगे। खर्चे, विदेशी संबंध, यात्रा और आत्म-चिंतन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यात्रा, सेहत और परिवार की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है। अपने बजट का ध्यान रखें और अनावश्यक वादों से बचें। अपने प्राथमिकताओं पर विचार करने के लिए अकेला समय बिताना पसंद कर सकते हैं।
उपाय: आप बढ़ते खर्चों और यात्रा योजनाओं को संभालते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।
धनु राशि (Sagittarius)
सूर्यदेव आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे। यह भाव आय, लाभ, दोस्तों और लंबे समय के लक्ष्यों से जुड़ा है। प्रभावशाली लोगों से जुड़ने या पुराने पेशेवर प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करने के अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों से अवास्तविक उम्मीदें न रखें और वित्तीय प्रस्तावों की जांच करें।
उपाय: आप वित्तीय प्रस्तावों और नए वादों को संभालते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।
मकर राशि (Capricorn)
सूर्यदेव आपकी राशि से दसवें भाव में गोचर करेंगे। करियर, व्यापार, अधिकार और पेशेवर प्रतिष्ठा मुख्य प्राथमिकताएं बन सकते हैं। अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों से सीधे तौर पर बहस करने से बचें और अपने काम में अनुशासन बनाए रखें।
उपाय: आप करियर के फैसलों और दफ्तर के मामलों को संभालते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।
कुंभ राशि (Aquarius)
सूर्यदेव आपकी राशि से नौवें भाव में गोचर करेंगे। उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं, अध्यात्म और मार्गदर्शकों से रिश्ते महत्वपूर्ण हो सकते हैं। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की योजनाओं पर दोबारा विचार कर सकते हैं। पिता या शिक्षकों से वैचारिक मतभेद सम्मानपूर्वक सुलझाएं। यात्रा या पढ़ाई से पहले वित्तीय जानकारी की जांच कर लें।
उपाय: आप यात्रा योजनाओं और पढ़ाई के फैसलों को संभालते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।
मीन राशि (Pisces)
सूर्यदेव आपकी राशि से आठवें भाव में गोचर करेंगे। धन, बीमा, टैक्स, कर्ज और अचानक होने वाले बदलावों पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। पुरानी वित्तीय व्यवस्थाओं की समीक्षा करें। अनावश्यक जोखिमों से बचें और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को व्यवस्थित रखें। रिश्तों में साझा जिम्मेदारियों पर चर्चा करते समय समझदारी दिखाएं।
उपाय: आप कर्ज, धन और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभालते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।
ज्योतिष शास्त्र विशेषज्ञ: श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com
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