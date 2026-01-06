आपके घर में भी कबूतर ने दिए हैं अंडे? राहु का संकेत या लक्ष्मी की कृपा? दूर करें कन्फ्यूजन

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। घर में कबूतर का आना और उनका बसेरा बनाना एक ऐसी घटना है, जिसे भारतीय ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में बहुत गहराई से देखा जाता है। अक्सर लोग इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन में रहते हैं कि यह सुख-समृद्धि का संकेत है या किसी आने वाली मुसीबत की ओर इशारा। तो अगर आप भी कबूतर के बसेरे को लेकर असमंजस में हैं तो, आइए जानते हैं इससे जुड़े शुभ-अशुभ संकेत क्या हैं। साथ ही, इसका वास्तविक अर्थ क्या है।

घर में कबूतर का आना: सुख या समस्या? 1. शांति और सकारात्मकता का प्रतीक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कबूतरों को माता लक्ष्मी का भक्त माना जाता है। अगर कोई भी कबूतर आपके घर की बालकनी या छत पर आकर ठहरता है और दाना चुगकर उड़ जाता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है। साथ ही, यह परिवार में सुख-शांति का भी संकेत है।

2. घर में घोंसला बनाना वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के भीतर या बालकनी में कबूतर का घोंसला बनाना शुभ नहीं माना जाता। यह बात आपको जरूर हैरान करेगी लेकिन ऐसा माना जाता है कि घोंसला बनाने से घर में अस्थिरता आती है। यह परिवार के सदस्यों की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यही नहीं, इससे आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि घर में कबूतर का स्थायी बसेरा दरिद्रता को आमंत्रण दे सकता है।

3. अंडे देने का संकेत शकुन शास्त्र के अनुसार, अगर आपके घर में कबूतर ने अंडा दिया है या देते हैं, तो इसे सावधानी का संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आप आने वाली समस्या के लिए सावधान हो जाएं। यह इस बात का संकेत है कि घर में आर्थिक तंगी या कर्ज बढ़ सकते हैं। वहीं, परिवार में कलह या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसी परेशानी भी आ सकती है।

(Image Source: AI-Generated) 4. स्वास्थ्य और स्वच्छता ज्योतिष के साथ-साथ व्यावहारिक नजरिए से भी कबूतरों की गंदगी (बीट) को घर में जमा नहीं होने देना चाहिए। इससे न केवल बीमारियां फैलती हैं, बल्कि वास्तु के अनुसार गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को सोखती है, जो घर के माहौल को भारी कर देती है।