मंगल का नक्षत्र परिवर्तन बदलेगा इन 2 राशियों का हाल! खर्च और आर्थिक फैसलों में रहें सतर्क
24 सितंबर 2026 को मंगलदेव पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका विभिन्न राशियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। यह परिवर्तन कुछ ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 24 सितंबर 2026 को मंगलदेव पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जबकि मंगलदेव हिम्मत, काम करने की इच्छा, जमीन और पक्के इरादे के स्वामी माने जाते हैं।
जब मंगलदेव इस नक्षत्र में आते हैं, तो लोग अपने काम, जिम्मेदारियों और आगे के बड़े लक्ष्यों को लेकर बहुत गंभीर हो जाते हैं। यह बदलाव मुख्य रूप से कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा होगा। इन के लोगों को करियर में आगे बढ़ने, नए लोगों से जुड़ने, हुनर सीखने और पैसों की सही योजना बनाने में अच्छी सफलता मिल सकती है।
दूसरी तरफ सिंह और धनु राशि वालों को अपने खर्चों, जल्दबाजी और पैसों के जोखिम पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। मंगलदेव का यह बदलाव सिखाता है कि काम करने के साथ-साथ अनुशासन भी बहुत जरूरी है। तुरंत नतीजे पाने की जल्दबाजी से बचें। जो लोग लगातार मेहनत करेंगे और समझदारी से काम लेंगे, उनके लिए यह समय बहुत फलदायी रहेगा।
तुला राशि
मंगलदेव आपको अपने करियर को लेकर ज्यादा गंभीर बनाएंगे। दफ्तर में अतिरिक्त जिम्मेदारी या अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल सकता है। काम की जगह पर मुकाबला बढ़ सकता है, इसलिए दफ्तर की फालतू की बातों से खुद को दूर रखें। पैसों के मामले में जोखिम उठाने से बचें और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने पर ध्यान दें।
करियर: काम में पहचान बढ़ेगी और नई जिम्मेदारी मिलेगी।
वित: सुरक्षित और सही योजना बनाकर निवेश करने पर ध्यान दें।
उपाय: रविवार को सूर्यदेव को जल चढ़ाएं।
वृश्चिक राशि
मंगलदेव आपकी राशि के स्वामी हैं। पुष्य नक्षत्र में उनका आना आपकी हिम्मत और काम करने की ताकत को बढ़ाएगा। आपका ध्यान पढ़ाई, ट्रेनिंग, यात्रा या बिजनेस बढ़ाने पर ज्यादा रहेगा। पैसों के मामले में नए मौके सामने आ सकते हैं। काम से जुड़ी पुरानी जान-पहचान से अच्छा फायदा मिल सकता है।
करियर: नया हुनर सीखने, यात्रा और बिजनेस के फैलाव से तरक्की मिलेगी।
वित: सही योजना से बनाए गए मौकों से धन लाभ हो सकता है।
उपाय: मंगलवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करें।
धनु राशि
मंगलदेव का यह बदलाव आपके साझे के पैसों, निवेश, कर्ज और लंबी योजनाओं पर ध्यान दिलाएगा। आप पैसों से जुड़े किसी पुराने मामले को सुलझाने में कामयाब रहेंगे। बिना सोचे-समझे कहीं भी पैसा लगाने से बचें। काम की जगह पर आप कठिन से कठिन स्थितियों को भी आसानी से संभाल लेंगे।
करियर: कठिन और खास जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अच्छा समय है।
वित: साझे के पैसों और निवेश से जुड़े मामले ध्यान से संभालें।
उपाय: मंगलवार को लाल मसूर की दाल दान करें।
मकर राशि
शनिदेव के नक्षत्र पुष्य में मंगलदेव का आना आपके लिए बहुत मुख्य रहेगा। आप अपने करियर और आगे के लक्ष्यों को लेकर बहुत गंभीर रहेंगे। व्यापार में साझेदारों और नए लोगों के साथ मिलकर काम करने से अच्छे मौके मिलेंगे। किसी भी नए कागज पर दस्तखत करने से पहले उसकी शर्तों को ध्यान से पढ़ लें।
करियर: नए ग्राहकों, साझेदारों और काम के नए मौके मिलेंगे।
वित: बिजनेस से जुड़े कामों में धन लाभ के रास्ते खुलेंगे।
उपाय: मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें।
कुंभ राशि
यह समय आपको काम और पैसों के मामले में ज्यादा अनुशासित बनाएगा। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत धीरे-धीरे अच्छे नतीजे जरूर देगी। नौकरीपेशा लोग अपनी लगातार मेहनत से अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ देंगे। पुराने लेन-देन चुकाना और बजट सही करना फायदेमंद रहेगा।
करियर: नियम और मेहनत से काम करने पर ही सफलता मिलेगी।
वित: कर्ज चुकाने और खर्चों को सही रखने के लिए बहुत बढ़िया समय है।
उपाय: किसी जरूरतमंद इंसान को खाना या जरूरी सामान दें।
मीन राशि
मंगलदेव आपके नए विचारों, पढ़ाई और निवेश के क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। काम-काज में लगे लोग नए विचारों पर काम करेंगे जो आगे जाकर पैसों के लिहाज से फायदेमंद साबित होंगे। बिना सोचे-समझे पैसे लगाने से बचें। पढ़ने वाले जातकों का ध्यान अपने लक्ष्यों को पाने में अच्छे से लगा रहेगा।
करियर: नए विचारों और नए प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ेगा।
वित: पैसा लगाने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें।
उपाय: मंगलवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करें।
मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन सभी राशियों के जीवन में उतार-चढ़ाव ला सकता है। आपको यहां बताए उपाय जरूर आजमाने चाहिए।
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लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com