Guru Gochar 2026: रातों-रात पलट सकती है बाजी! 31 अक्टूबर से इन 7 राशियों को हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 31 अक्टूबर 2026 को बृहस्पतिदेव सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, इस गोचर से अलग-अलग राशियों के सामने अलग तरह की चुनौतियां आ सकती हैं। वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातकों को धन, करियर की जिम्मेदारियों, रिश्तों और रोजमर्रा की दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। हालांकि, इस गोचर का मतलब यह नहीं है कि कठिनाइयां आना तय ही है।

वैदिक ज्योतिष में बृहस्पतिदेव (बृहस्पति) को ज्ञान, समृद्धि, शिक्षा, विकास और सौभाग्य का कारक माना जाता है। 31 अक्टूबर 2026 को बृहस्पतिदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर के कारण कुछ लोगों को अपनी योजनाओं पर दोबारा विचार करने, जिम्मेदारियों को अधिक सावधानी से संभालने और फालतू जोखिमों से बचने की प्रेरणा मिल सकती है।

गोचर का किन राशियों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा असर वृषभ राशि: बृहस्पतिदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव (घर, संपत्ति और सुख का क्षेत्र) में गोचर करेंगे। घर, वाहन और परिवार की जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। आप घर की मरम्मत करवाने या कोई बड़ी खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन पैसों के मामले में वादे करने से बचें। संपत्ति के कागजातों पर हस्ताक्षर करने या बड़ा निवेश करने से पहले विवरणों की समीक्षा करें और लंबे समय के वित्तीय असर को समझें।

आपके लिए उपाय: आप संपत्ति के फैसलों, घर के खर्चों और पारिवारिक मतभेदों को संभालते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।

मिथुन राशि: बृहस्पतिदेव आपकी राशि से तृतीय भाव (साहस और पराक्रम का क्षेत्र) में गोचर करेंगे। बातचीत, छोटी यात्राओं, व्यक्तिगत प्रयासों और भाई-बहनों के साथ रिश्तों पर ध्यान देना जरूरी हो सकता है। काम की जगह पर अस्पष्ट निर्देश या बिना योजना के लिए गए फैसले अनावश्यक परेशानियां पैदा कर सकते हैं। अपने विचारों को समझाने और महत्वपूर्ण बातों की पुष्टि करने के लिए समय लें।

आपके लिए उपाय: आप गलतफहमियों से बचने और नई योजनाओं को आगे बढ़ाते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।

सिंह राशि: बृहस्पतिदेव आपकी राशि से प्रथम भाव (स्वयं और व्यक्तित्व का क्षेत्र) में प्रवेश करेंगे। आप अधिक आत्मविश्वासी महसूस कर सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा उत्साह आपको क्षमता से अधिक काम लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। अपनी सेहत, रोजमर्रा की दिनचर्या और पेशेवर जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। यदि कोई नया अवसर आपके सामने आता है, तो उसे स्वीकार करने से पहले उसके लाभ और जोखिम दोनों को परख लें।

आपके लिए उपाय: आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और बदलावों को लेकर जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।

कन्या राशि: बृहस्पतिदेव आपकी राशि से द्वादश भाव (व्यय और विदेश का क्षेत्र) में गोचर करेंगे। यात्रा, शिक्षा, परिवार की जरूरतों या व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। जो लोग विदेश में पढ़ने या काम करने की योजना बना रहे हैं, वे एक सही बजट तैयार करें और सभी जरूरतों की जांच कर लें। ऐसे निवेशों से बचें जिन्हें आप पूरी तरह नहीं समझते हैं।

आपके लिए उपाय: आप फालतू खर्चों और वित्तीय वादों को संभालते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।

वृश्चिक राशि: बृहस्पतिदेव आपकी राशि से दशम भाव (कर्म और प्रतिष्ठा का क्षेत्र) में गोचर करेंगे, जो करियर, व्यापार और पेशेवर प्रतिष्ठा से जुड़ा है। नई जिम्मेदारियों के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता हो सकती है और दफ्तर की उम्मीदें कभी-कभी अधिक मांग वाली लग सकती हैं। पेशेवर रिश्ते बनाए रखें और आलोचना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। अंतिम फैसला लेने से पहले भविष्य के अवसरों की जांच कर लें।

आपके लिए उपाय: आप दफ्तर के मतभेदों और करियर से जुड़े बदलावों को संभालते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।

मकर राशि: बृहस्पतिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव (आयु और अचानक होने वाली घटनाओं का क्षेत्र) में गोचर करेंगे। साझा धन, ऋण, बीमा, टैक्स और पारिवारिक दायित्वों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। बकाया भुगतानों की समीक्षा करें और वित्तीय दस्तावेजों को व्यवस्थित रखें। अपनी आर्थिक स्थिति को देखे बिना बड़ी रकम उधार देने से बचें। यदि कोई अचानक खर्च आ जाए, तो घबराने के बजाय एक स्पष्ट योजना के साथ जवाब देने की कोशिश करें।

आपके लिए उपाय: आप कर्ज, साझा वित्तीय वादों और अचानक आने वाले खर्चों को संभालते समय जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें।