कहीं आप भी तो नहीं उन 2 लकी राशियों में? जिनके लिए तरक्की के रास्ते खोलेगा 'चांदी'

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर सृष्टि के पालनहार भगवान भोलेनाथ की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। भगवान शिव को भालचंद्र भी कहा जाता है। इसका अर्थ मस्तक पर चंद्रमा धारण करने से है। भगवान शिव ने अपने शीश पर चन्द्रमा धारण कर रखा है।

इसके लिए ज्योतिष कुंडली में चंद्रमा मजबूत करने के लिए चांदी से निर्मित आभूषण या अंगूठी धारण करने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि किन राशियों के लिए चांदी शुभ माना जाता है? आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

कब धारण करें चांदी चांदी से निर्मित आभूषण या अंगूठी पहनने या धारण करने के लिए सोमवार का दिन बेहद उत्तम होता है। इसके लिए आप अपने निकटतम ज्योतिष या प्रकांड पंडित से भी सलाह ले सकते हैं। सोमवार के दिन स्नान-ध्यान के बाद श्वेत वस्त्र धारण करें। इसके बाद गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद चांदी धारण करें। इस समय भगवान शिव और चंद्र देव का ध्यान करें।