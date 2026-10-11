Papankusha Ekadashi 2026: 21 या 22 अक्टूबर, कब है व्रत? नोट कर लें सही डेट और शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी (Papankusha Ekadashi 2026) का व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने का विधान है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, श्रीहरि की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि आश्विन माह में पापांकुशा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं।

पापांकुशा एकादशी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Papankusha Ekadashi 2026 Date and Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर को सुबह 2 बजकर 11 मिनट पर होगी। वहीं, इस तिथि का समापन 22 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 47 मिनट पर होगा। उदया तिथि के अनुसार, पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्टूबर को किया जाएगा और अगले दिन व्रत का पारण किया जाएगा।

अन्य शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04 बजकर 52 मिनट से 05 बजकर 42 मिनट तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02 बजकर 10 मिनट से 02 बजकर 56 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 05 बजकर 59 मिनट से 06 बजकर 24 मिनट तक

निशिता मुहूर्त: रात्रि 11 बजकर 51 मिनट से 12 बजकर 41 मिनट तक

पापांकुशा एकादशी 2026 व्रत पारण टाइम (Papankusha Ekadashi 2026 Vrat Paran Time)

एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। 23 अक्टूबर को व्रत पारण का समय सुबह 6 बजकर 27 मिनट से 8 बजकर 42 मिनट तक है। इस समयावधि में व्रत का पारण किया जा सकता है।